El exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, ha sacado a relucir en pleno interrogatorio el Whatsapp del senador del PP Ignacio Cosidó que implica al presidente del tribunal que juzga la causa del procés, Manuel Marchena. Lo ha hecho en medio de un rifirrafe con el fiscal Javier Zaragoza: "No quiero ser impertinente, pero hay Whatsapp que se han enviado que han comprometido la dignidad y el buen nombre del presidente de esta sala y él ha dicho que no sabe nada", ha zanjado.

Sànchez ha hecho referencia al mensaje en el que Cosidó se jactaba de que la elección deMarchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) permitiría al Partido Popular controlar "desde atrás" al tribunal que juzga la causa independentista de Cataluña. El pasado diciembre, la Sala del 61 de Tribunal Supremo tachó de "inaceptable" el whatsapp y desestimó por unanimidad las recusaciones presentadas por siete de los acusados, entre los que estaba el propio Sànchez.

Los magistrados insistieron en que "Marchena no ha dicho ni hecho nada por lo que pueda resultar afectada su apariencia de imparcialidad", por lo que consideró que no existía dato alguno "que revele que dicho magistrado tenga interés directo o indirecto en el pleito o causa". De hecho, la propia Fiscalía alegó en noviembre que la imparcialidad de los magistrados del tribunal que juzgan el 'procés' no podía entenderse afectada en el caso concreto.

El correo de la discordia

El duelo de este jueves ha tenido lugar por un correo que Sànchez habría recibido de Xabi Strubell para armar una estrategia en la que se cerrara con vehículos las a a los colegios electorales. El acusado ha rechazado haber mantenido contacto con el autor del correo. Ha asegurado que es la primera vez que veía la comunicación y ha insistido en que él es quien recibe el mensaje y no quien lo envía.

"Es la primera vez que veo ese correo. No recuerdo haberlo visto antes. No tiene ninguna respuesta mía", ha dicho. "Creo que hubiera sido muy interesante llamar como testimonio a Xabi Strubell", ha añadido, a lo que el fiscal ha insistido: "¿Pero lo recibió usted?".

La respuesta de Sànchez ha generado el asombro de varios de los presentes en la sala, así como el fin del interrogatorio por parte del fiscal Zaragoza. "No quiero ser impertinente, pero hay Whatsapp que se han enviado que han comprometido la dignidad y el buen nombre del presidente de esta sala y es evidente que no hay que reprochar", ha reprochado el acusado.