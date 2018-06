La jueza que investiga el máster de Casado pide al Congreso certificar que es aforado ante el Supremo

Carmen Rodríguez-Medel, la jueza que investiga los másteres impartidos en la Universidad Rey Juan Carlos en los que se matricularon la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y el dirigente del PP Pablo Casado, ha pedido a la Mesa del Congreso de los Diputados que certifique que Casado es diputado en las Cortes y, por tanto, si está aforado. Así lo ha adelantado La Sexta y ha confirmado este diario.

Según explican fuentes judiciales, el Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid dictó el pasado viernes, 15 de junio de 2018, una providencia, notificada a las partes ese mismo día, acordando librar oficio a la presidenta de la Cámara Alta para que se certifique la condición de diputado de Casado a los efectos de los artículos 71.3 CE y 57.1.2 de la LOPJ.

La presente providencia se enmarca en la investigación de los presuntos delitos de falsificación documental, prevaricación administrativa y cohecho impropio por los que han sido llamados a declarar el próximo 1 de agosto, en calidad de investigados, Alicia López de los Mozos, Enrique Álvarez Conde y Fernando Suárez Bilbao (antecesor de Javier Ramos en el cargo de rector), después de que la URJC, con fecha 13 de junio, aportara la información requerida por el juzgado en relación con la calificación y convalidación de las asignaturas cursadas por Pablo Casado en el máster oficial en Derecho Autonómico y Local durante el curso 2008-09.

Casado se refiere al CV de Sánchez

Minutos antes de hacerse pública la información, Casado, que este lunes ha dado un paso al frente para presentar su candidatura a presidir el Partido Popular pese a no estar en las quinielas, aseguraba que las noticias en torno a su máster en la URJC "no me preocupan en absoluto". Según ha explicado en la cadena de televisión antes de conocerse el requerimiento de Rodríguez-Medel, "siempre aparecen noticias" cuando "hay quinielas".

"Veremos estos días...", ha apuntado. Para Casado, que ha calificado estas noticias de "interesadas", ya dio las suficientes explicaciones al respecto en favor de la "transparencia". Además, ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también tiene un "currículum en duda" y que "nadie le ha dado la mayor importancia".

Según fuentes cercanas a la investigación -la juez abrió el pasado mayo una pieza separada para esclarecer cómo obtuvo el máster de Derecho Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC)-, al estar aforado por ser diputado, no puede ser imputado de manera habitual y directa, sino que es preciso un permiso al Tribunal Supremo justificando las causas, con un suplicatorio, causa por lo que la instructora habría pedido el certificado a la Mesa del Congreso. Este método que ya se empleó en el pasado para el socialista Manuel Chaves. En total, ya hay 14 imputados por el denominado 'Caso Master'.