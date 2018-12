Jordi Sànchez: "Yo no voy a pedir ningún indulto"

Jordi Sànchez Pincanyol (Barcelona, 1964) lleva en la cárcel desde el 16 de octubre de 2017. Procesado por un presunto delito de rebelión, se enfrenta a una petición de 17 años de prisión. Contesta a las preguntas de ‘Vozpópuli’ a través de un formulario desde su celda del centro Penitenciario de Lledoners donde espera el inicio del juicio. En el momento de la publicación de esta entrevista lleva 18 días en huelga de hambre con la que dice haber conseguido un cambio en la actuación del Tribunal Constitucional. El ex líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y candidato por Junts per Catalunya en las elecciones de hace ahora un año asegura que, en caso de ser condenado, no pedirá ningún indulto al Gobierno.

Cuando se empezó a gestar el procés, ¿se imaginó que podría acabar en la cárcel?

No. A pesar de ser independentista, estaba convencido que el Estado español nunca cruzaría las líneas rojas de la vulneración de derechos y libertades.

En las investigaciones del procés han intervenido tres fiscales generales con dos Gobiernos diferentes, cuatro fiscales del Supremo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el juez Llarena, su compañera Carmen Lamela, el Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona… En lo fundamental están todos de acuerdo. ¿De verdad cree que un Estado puede controlar a tantos juristas de diferentes sensibilidades?

Quizás la pregunta relevante es si me imaginaría que unos cuantos actores claves del poder judicial tendrían la capacidad para controlar y fijar la voluntad política de todo un Estado, de condicionar las instituciones políticas legítimas y legales o de alterar el resultado de unas elecciones vulnerando el derecho a la representación política, como ha hecho el Supremo posteriormente a las elecciones del 21 de diciembre pasado.

La hoja de ruta y el libro blanco no descartaban la violencia en la etapa final de la independencia. ¿No justificaría eso que ustedes estén en la cárcel para evitar los posibles enfrentamientos?

No se puede confundir ni engañar a los lectores de ‘VozPopuli’. En ninguna hoja de ruta y tampoco en ninguna de las casi 1.000 páginas del libro blanco se apuesta por la violencia como método de acción para conseguir la independencia. Como demócrata, comprendo que exista mucha gente contraria a la independencia. No puedo comprender la mentira como arma arrojadiza para derrotar a un adversario político.

[En el escrito de acusación de la Fiscalía se dice expresamente que 'los promotores del plan secesionista lo pusieron en práctica el año 2015 y en él contemplaban la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida la violencia']

¿Por qué el Govern de Puigdemont declaró la independencia en base a un referéndum que no cumplía los requisitos democráticos mínimos?

Yo no puedo hablar ni interpretar por una acción en la que no participe porque no era ni diputado y fundamentalmente porque estaba ya en prisión.

¿Considera que hay motivos para que usted esté en la cárcel? ¿No cree que si el procés se hubiera dado en Baviera o Bretaña los líderes independentistas de estos territorios también estaría en prisión?

La prisión preventiva sólo se sustenta bajo tres motivos. Según los tribunales, estoy en prisión por dos de ellos: riesgo de huida y riesgo de reiteración delictiva. Debo recordar que las dos ocasiones que me presenté ante la juez Lamela lo hice con una maleta, listo para entrar a prisión ya que toda la prensa daba por hecho que se me decretaría prisión. Y mi única reiteración delictiva sería la de convocar movilizaciones y desde hace un año dejé de ser presidente de la ANC. Mi prisión es injusta e injustificada. No creo que en Francia o Alemania estuviera en prisión. Y ya que me habla de Francia, creo que la violencia urbana y en vías de comunicación de los últimas semanas (con 6 muertos) han tenido una respuesta más comedida por parte del gobierno y los jueces que la que los independentistas hemos recibido. Quizás se explique por una mayor confianza de los franceses en los mecanismos de su Estado de derecho que lo que ocurre en España. Nuestra prisión muestra la debilidad y falta de confianza de los propios magistrados con la legitimidad y eficacia del Estado.

¿Ustedes se han equivocado en algo?

Sin duda. No se fíe de quien crea que no se equivoca cuando ejerce acción pública, ya sea desde una institución o una asociación. Como mínimo en dos cosas: 1) creer que el Estado español aceptaría buscar una solución política ante más de 2.000.000 de ciudadanos que le exigen soluciones a un problema de encaje territorial. 2) que el Parlamento catalán aprobará el 7 de septiembre la denominada “ley de transitoriedad nacional”.

La Justicia española se ha quejado de la poca colaboración de la Justicia alemana y belga, ¿usted cree que la Justicia europea apoya la causa independentista? ¿Por qué?

En absoluto. La Justicia europea imparte justicia, no hace política.

¿Qué pensó cuando leyó el whatsapp de Cosidó?

Que era un mensaje sincero y que narraba para los suyos los motivos para la renovación del CGPJ, con Marchena al frente y como garantía de control político.

¿En qué se basa para asegurar que el juez Manuel Marchena no es imparcial para juzgar el procés?

Entre otros motivos, porque sólo renunció a presidir el CGPJ y el Supremo cuando se conoció públicamente el mensaje de Cosidó. Toda la semana anterior aceptó que su nombre circulara como presidente de hecho, a pesar de que eso sólo correspondía decidirlo al CGPJ y no al PP y PSOE. Él conocía de sobra los acuerdos que Cosidó explicó. Y los aceptó. Renunció sólo cuando la vergüenza de ese pacto ya no se podía esconder.

¿Qué piensa de la huida de Puigdemont y de los otros exconsellers?

No huyeron.

¿Usted cree que la rebaja de la Abogacía del Estado a las penas es suficiente para que los independentistas catalanes apoyen al Ejecutivo de Sánchez?

La Abogacía del Estado nunca tendría que haber presentado conclusiones sobre posibles tipos delictivos que no son de su incumbencia.

¿Han hablado en algún momento de un posible indulto por parte del Gobierno central?

Yo no voy a pedir ningún indulto.

¿Cree que los libros de historia de Cataluña acabarán por considerarle un patriota o un héroe?

No. En los libros de historia se recogen hechos relevantes y personajes claves. No creo que yo esté en esas categorías. Nunca me lo había planteado.

¿Por qué está inmerso en una huelga de hambre desde el 1 de diciembre de 2018?

Para denunciar un bloqueo del TC para impedir nuestro acceso a los tribunales europeos. El TC tiene que dirimir las cuestiones de ampara a favor de nuestra libertad ante la prisión provisional decretada, con máxima celeridad. Cualquier tribunal tiene 30 días para resolver. El TC lleva hoy más de 400. Un escándalo.

¿Considera que podría conseguir algo con la huelga de hambre?

Ya ha ocurrido. Fíjese, un año de bloqueo del TC. Empezamos la huelga de hambre y por arte de magia se desbloquea y empiezan las resoluciones de los escritos de ampara.

¿Qué opina de las críticas de funcionarios de prisiones de que están teniendo un trato de favor en la cárcel?

Creo que no tiene buena información. Hable con los sindicatos de prisiones, que precisamente no son sensibles a la causa independentista. Yo he escuchado al presidente de la CSIF en 13TV decir que no había trato de favor.

[La Consellería de Justicia de la Generalitat anunció la apertura de una investigación interna tras recibir un informe de uno de los funcionarios de la prisión de Lledoners en el que daba cuenta del trato de favor que reciben tanto Sànchez como el resto de políticos presos]