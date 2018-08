La izquierda tira de ironía tras elevar la juez el caso del máster de Casado al Supremo

"Chachis". "Vaya, vaya". "Escándalos de corrupción". La izquierda ha cargado este lunes contra Pablo Casado tras la decisión de la juez del caso máster de elevar la investigación al Tribunal Supremo por presuntas irregularidades que realizó el político 'popular' en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

El PSOE ha comentado en Twitter el auto en el que la magistrada Carmen Rodríguez-Medel acuerda elevar exposición motivada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo y apunta a la "indiciaria responsabilidad" de Casado, que, al ser diputado, está aforado. "Chachis...", ha sido lo único que se ha escrito desde la cuenta de los socialistas.

Más explícito es el comentario de Izquierda Unida, que en la misma red social ha publicado el mensaje "Vaya, vaya... Casado el Breve", sugiriendo que el nuevo líder del PP podría tener que dimitir próximamente como consecuencia del proceso judicial.

Podemos también se ha hecho eco de la decisión de la juez sobre Casado, afirmado que "la renovación del Partido Popular era esto". "Es una pena que no entiendan el daño que han causado a este país con su corrupción", ha añadido.

El secretario general de Podemos Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha señalado este lunes que "no hay garantías" que evidencien que en el PP "no van a seguir sumidos en escándalos de corrupción".

"La jueza pide la imputación de Casado. Mientras el PP no aborde su principal problema va a ser imposible su renovación y por tanto, debatir con ellos sobre el modelo de país que proponen, no hay garantías que evidencien que no van a seguir sumidos en escándalos de corrupción", ha criticado Espinar en su cuenta de Twitter.

Este lunes, la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid ha declarado agotada la instrucción en todo aquello que "no implica actuaciones procesales" en relación a Casado. Por ello, ha enviado el caso al Supremo, el órgano competente para investigar a un diputado, como es el caso de Casado, al tratarse de una persona aforada