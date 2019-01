IU se plantea competir fuera de la agrupación de Carmena en Madrid

El terremoto político desatado por Íñigo Errejónen Madrid empieza a revelar los primeros efectos colaterales. Podemos quiere contar con Izquierda Unida para avanzar en una coalición alternativa a Más Madrid, la plataforma del ex secretario de Análisis Estratégico. Este es el paso previo para forzar a Errejón a elegir entre sumar o dividir el frente de izquierdas. En ese esquema, no obstante, queda descubierto otro frente: el del Ayuntamiento de Madrid.

Fuentes de IU de Madrid advierten de la posibilidad, cada vez mayor, de que este partido acabe descolgándose de la coalición de Manuela Carmena, a medida que se vaya perfilando el acuerdo con Podemos en la Comunidad. Es decir, que abogue por “otro proyecto” al margen del de Carmena, porque “no puede haber un acuerdo en un solo sitio" ya que, añaden, "si no qué haces: ¿pides el voto para Carmena y dices que nadie vote a Errejón?”.

Hay compañeros que están montando otros proyectos. También IU podría estar pensando en ello", reconoce Irene Montero

La ruptura de Errejón ha alejado inevitablemente a Podemos de Carmena. Y si bien el partido de Pablo Iglesias mantiene que no competirá contra la regidora (redescubierta y apoyada por Podemos en 2015), los dirigentes de su cúpula hablan de “decepción” por la apuesta “personalista” de la exjuez. Montero lo recordó el lunes en el Congreso: “La militancia de Podemos se ha sentido dolida porque Íñigo y Manuela Carmena hicieron a espaldas de todos los militantes y de todos los procesos democráticos de Podemos lo que han hecho”.

En este contexto, ganan fuerzas candidaturas alternativas a nivel municipal, como la de anticapitalistas y municipalistas. U otras a las que IU podría dirigirse si Carmena prescinde de los dirigentes del partido de Garzón.

La portavoz de Podemos también habló de ello el lunes: “Nos apena que Manuela haya decidido prescindir de la mitad de su grupo municipal y de los principales apoyos que permitieron que ella fuese alcaldesa. Entendemos que haya buena parte de estos compañeros que ahora están montando otros proyectos. También IU podría estar pensando en presentar otro proyecto”, afirmó.

"La misma hoja de ruta"

Esa decisión se tomará en el marco de la alianza estratégica de IU con Podemos. Los dirigentes locales esperan que se ratifique pronto, ya que el golpe de Errejón ha frenado la elaboración de las alianzas en todo el país, algunas de los cuales ya estaban cerradas. Este miércoles es un día clave para saber la postura definitiva de Podemos, pero en IU aseguran que algo se mueve.

No podemos ver con buenos ojos la iniciativa de Errejón, porque ha dividido", afirma Alberto Garzón

En las altas esferas de IU, no obstante, intentan apagar la polémica. Mantienen que Carmena a día de hoy no ha anunciado su rechazo a contar con miembros del partido y que la dirección no valora “en este momento” una posible salida de la agrupación de la regidora. Aunque recalcan: “No podemos decir lo que harán el resto de actores, pero tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento la hoja de ruta es la misma”.

La bandera de la unidad

El debate vuelve así a la casilla de salida. Es decir, a la pregunta sobre por quién se decantará IU en Madrid: ¿estará con Errejón o Iglesias? El papel de IU es clave para decantar la balanza y consolidar cuál será la plataforma que pueda encarnar la “unidad de la izquierda”, relegando a los que no se sumen a ella en el incómodo papel de fraccionador.

Hasta ahora, incluso después de la reunión de ayer entre IU y Errejón, la palabra más empleada por todos es la de “unidad”. Un término que también Garzón invocó el martes en TVE, pero que acompañó con un duro ataque al proyecto errejonista: “No podemos ver con buenos ojos la iniciativa de Errejón, que ha dividido. Antes había unidad y ahora, de repente, tenemos que trabajar para conseguirla".