Interior y Sanidad publican órdenes contradictorias en el BOE sobre la cuarentena de viajeros

El Gobierno ha publicado este martes dos órdenes contradictorias en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sobre el tránsito internacional de viajeros en puertos y aeropuertos. Esta contradicción vuelve a sembrar dudas sobre la eficacia del mando único del Ejecutivo, cuando se cumplen dos meses de la declaración del estado de alarma para hacer frente al avance del coronavirus.

El Ministerio del Interior ha emitido una orden sobre el control de fronteras, que contempla entre sus excepciones para el tránsito internacional a los viajeros que "por vía aérea o marítima lleguen al territorio español por cualquier otro motivo exclusivamente laboral (...), siempre que se acredite documentalmente". Interior explica que estas medidas de control más laxas pretenden estimular la recuperación de la actividad económica.

La comunicación de Interior, sin embargo, ha quedado anulada de facto por otra orden del Ministerio de Sanidad. El departamento de Salvador Illa ha anunciado por sorpresa que "se considera necesario aplicar a las personas que procedan del extranjero, la necesidad de realizar una cuarentena durante 14 días". El objetivo es no importar casos de la covid-19 en plena 'desescalada' de las medidas de confinamiento contra el virus en nuestro país.

En concreto, Sanidad especifica que "sólo se permitirá la entrada en el territorio nacional por vía aérea y marítima a ciudadanos españoles; residentes en España, debiendo acreditar su residencia habitual; trabajadores transfronterizos; profesionales sanitarios o del cuidado de mayores que se dirijan a ejercer su actividad laboral; o aquellas que acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de necesidad".

Sanidad anula la orden de Interior

La orden de Illa anula la de Grande-Marlaska. No solo se impone la cuarentena obligatoria de la que no habla Interior, sino que además entre las excepciones de Illa no se recoge la autorización de viaje para los trabajadores que entren a España por motivos "exclusivamente laborales".