Abroncan a Errejón tras un acto: "La culpa del auge de partidos fascistas es vuestra"

Acusan a Íñigo Errejón de traidor, y no entre las filas de Podemos, que ya eludió referirse a él en esos términos. Las críticas proceden de un grupo de jóvenes de Frente Obrero, vinculado a la extrema izquierda, que interpelaron al candidato de Ahora Madrid a la Comunidad a su salida del Espacio Asociativo UVA en el barrio madrileño de Hortaleza tras un acto de campaña. "Sois unos traidores", le espetaron -extendiendo la acusación a todo Podemos-, al considerar que el partido no ha hecho nada para solucionar los problemas de la clase trabajadora. "Os dedicáis a poner parches a un sistema que no se puede parchear, no vais a la raíz del problema y habéis dejado a los trabajadores tirados", le dijeron.

Uno de los jóvenes culpabilizó a Podemos del auge de la extrema derecha: "La culpa de que partidos fascistas estén en auge es vuestra", le acusó. Errejón, que trató en varias ocasiones de intervenir, sin éxito, sólo pudo articularle que "en eso no estoy de acuerdo".

También afearon a Errejón las luchas internas de su partido: "Queremos saber qué estáis haciendo vosotros mientras estáis con vuestra batalla de egos a ver quién la tiene más grande dentro del Congreso", le acusaron. Además, criticaron la marca de 'gobierno del cambio' que Podemos y sus confluencias tienen acuñada, cuando, según ellos, no ha cambiado nada: "Hemos visto que os habéis vendido como el ‘gobierno del cambio', tanto tú como Carmena y Pablo Iglesias, pero en realidad no hemos visto nada".

El tono se fue elevando cada vez más, e Íñigo Errejón, no tuvo más opción que marcharse del lugar, perseguido por este grupo al grito de"¡Os lucráis de la miseria de los trabajadores, garrapatas!", o "¡La lucha esta en la calle y no en el Parlamento!".