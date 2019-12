Arrimadas pide a Sánchez una reunión a tres con Casado para formar un Gobierno constitucionalista

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, ha lanzado este lunes una oferta a Pedro Sánchez para que su investidura no dependa de ERC. La más que probable líder de la formación naranja a partir de marzo, fecha en la que se celebrará la Asamblea General en la que se decidirá quién sustituye a Albert Rivera como líder del partido, ha pedido por escrito a Sánchez una reunión a tres con Casado para formar un Gobierno constitucionalista.

Carta de Arrimadas a Sánchez by Vozpopuli on Scribd

Arrimadas aseguró en rueda de prensa que su partido tiene "muchísima preocupación" ante los contactos que lleva a cabo el PSOE con Podemos para formar "un gobierno de coalición con un partido claramente populista", así como las negociaciones "vergonzosas" con partidos secesionistas acusados de "gravísimos delitos" en los últimos años.

La portavoz naranja insistió en que es eventual pacto con populistas e independentistas será "nefasto", en especial teniendo a Pablo Iglesias de vicepresidente en ese Ejecutivo de coalición. Ante el "acuerdo del insomnio para el 95% de los españoles", Arrimadas plantea una alternativa con los 221 diputados que suman PSOE, PP, Ciudadanos y Navarra Suma.

Esa fórmula "constitucionalista, moderada y que da estabilidad" no incluye, por el momento, la posibilidad de un Ejecutivo tripartito, aunque Arrimadas se abrió por primera vez a estudiar variantes más allá de un Gobierno socialista en minoría. "No apostamos por una forma concreta de Gobierno, puede ser un Gobierno en minoría del PSOE o con otras fórmulas. No exigimos que estemos los tres, sino lo importante es que haya acuerdos de Estado", explicó.

Antes de ello, la portavoz naranja exigió a Sánchez que rompa negociaciones con Podemos y fuerzas como ERC y JxCat y que "aprenda de los errores" pues, a su juicio, hay una "oportunidad histórica" con una "propuesta de desbloqueo" gracias a la "alternativa" de los 221 diputados constitucionalistas.

En la propia misiva abunda en ello. “Podemos hacer historia si conseguimos que, por primera vez desde la Transición, los partidos constitucionalistas dejen a un lado las diferencias y se entiendan para que el futuro de España no dependa de los populistas ni de partidos que no creen en nuestro proyecto común de progreso y convivencia. Estoy convencida de que una amplia mayoría de españoles así lo quiere”, subraya Arrimadas.

Ciudadanos plantea al jefe del Ejecutivo en funciones que cite a Arrimadas y Casado en La Moncloa tras la constitución de las Cortes, prevista para mañana, con el objetivo de explorar la solución planteada por la formación centrista y alcanzar un "pacto estable" para la legislatura que arranca este martes. "Sentémonos usted, el señor Casado y yo, e intentemos llegar a un acuerdo", indicó Arrimadas en la misiva.

Oferta de Arrimadas a Sánchez

Estas declaraciones se producen después de que Vozpópuli adelantara este pasado sábado que Ciudadanos no se iba a quedar de brazos cruzados ante la investidura de Pedro Sánchez con Unidas Podemos y los nacionalistas y separatistas. El partido naranja ha confirmado de esta forma que va a hacer valer sus diez diputados con una oferta al candidato del PSOE.

Varias fuentes consultadas por este periódico aseguraron que esta sería una oferta "irrechazable" que serviría para retratar a Sánchez. "Demostrará que sólo quiere pactar con ERC", afirmaron.

La encargada de hacer llegar el planteamiento a Sánchez debería ser la propia Inés Arrimadas. Por eso Ciudadanos está midiendo sus tiempos. Arrimadas no es técnicamente la líder del partido, que desde el sábado quedó en manos de una gestora hasta que se decida un nuevo liderazgo en la Asamblea General de marzo.