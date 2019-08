El independentismo agita la tensión ante un posible escenario de elecciones en Cataluña

Todo apunta a que la situación política en Cataluña está cerca de atravesar otro pico de intensidad, en medio de la lucha entre partidos independentistas por capitalizar la causa del 'procés', con la Diada del 11 de septiembre, la sentencia del 'procés' y un posible adelanto electoral en el horizonte. Los últimos mensajes lanzados por los líderes políticos catalanes señalan en esta dirección.

Por un lado, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, llamaba este martes al entorno independentista a volver a la vía de la "ruptura democrática" con el Estado para avanzar hacia la "república" catalana. "Empezamos una nueva etapa", advirtió, una vez superado el periodo de repliegue y de "reacción a la defensiva" en el separatismo de los últimos meses.

El 'president' aludió al referéndum del 1 de octubre de 2017 como icono de unidad en del independentismo, y reclamó a los líderes políticos retomar la senda unilateral del 'procés', que llevó a prisión a 12 líderes soberanistas.

Adelanto electoral

Uno de los líderes presos, Jordi Sànchez, ha insistido también este miércoles en la "unidad estratégica" del independentismo catalán ante la futura sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso catalán, que se espera para septiembre y que podría ser condenatoria. En una entrevista para Europa Press desde la cárcel, el diputado suspendido de JxCat ha reprochado a ERC que no camine en esta dirección, y le pide que no "utilice la respuesta a la sentencia para hacer política de partido", en relación a la posibilidad de adelantar elecciones en Cataluña, que desde filas republicanas no descartan.

Sànchez atribuye esta posición a los "vientos favorables" de ERC en las encuestas, y alega que esta rivalidad política en tiempos de tensión contamina cualquier espacio de relación.

El problema de fondo está en que, ante un escenario de repetición electoral, los dos partidos competirían por el mismo espacio. En este sentido, la solución propuesta por JxCat es acudir a las urnas bajo una lista unitaria, de ahí sus consignas de unidad, pero ERC rechaza esta opción.

Denuncia a Sánchez

En esta línea de confrontación, el vicepresidente del Gobierno catalán, el republicano Pere Aragonés, ha anunciado también este miércoles que la Generalitat denunciará al gobierno de Pedro Sánchez "por retener ilegalmente" diferentes partidas económicas por valor de 874 millones.

Este lunes, la consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Mertixell Budó, de JxCat, apuntaba en esta dirección y criticó el "ahogo económico" del Estado con Cataluña. En su caso, reclamó unos 1.300 millones de euros en concepto de los anticipos del modelo de financiación pendientes de pago (más de 800 millones) y de liquidación del IVA (480).

Todo señala, pues, que se avecina un otoño político 'caliente' en Cataluña.