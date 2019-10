El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, apuntó este jueves que votar a Más País, el partido de ÍñigoErrejón, “va a servir para lo mismo” que votar al PSOE, mientras que hacerlo a Unidas Podemos valdrá para cambiar algunas cosas.

Lo hizo en declaraciones en Antena 3 recogidas por Servimedia cuando se le puso un vídeo de anteanoche en el que Errejón reiteraba que Más País garantizará que haya un Gobierno progresista, esto es, presidido por el PSOE, al que no pondrá condiciones de partida.

Iglesias, manifestando de antemano “todo el respeto a lo que planteen todas las formacionespolíticas”, puntualizó: “Lo que sí puedo asegurar a los votantes de Unidas Podemos es que, nosotros, sus votos no los vamos a regalar. El voto de la gente de Unidas Podemos no es como votar el voto de gente de Unidas Podemos no es como votar al PSOE, que va a servir para lo mismo”.

"Un Gobierno que cambie cosas"

El líder de Podemos precisó que el voto a su candidatura es “un voto que sirve para que en este país haya un Gobierno que cambie las cosas, no para que gobiernen en solitario los mismos que ya se presentan a las elecciones y tendrán sus votos”, y sentenció: “El voto a Unidas Podemos no se regala, va a servir para que cambien algunas cosas en este país”.