Iglesias sitúa a Errejón fuera de Podemos y anuncia que competirá contra él en Madrid

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha situado este jueves fuera del partido a su ex número dos, Íñigo Errejón, tras la decisión de presentarse a las autonómicas de mayo bajo la marca de Manuela Carmena y no con las siglas de su formación. De esta manera, Podemos presentará una candidatura alternativa a la que pretende encabezar el que hasta ahora era su candidato en los comicios regionales de mayo. No lo hará, en cambio, en el Consistorio de la capital, donde Podemos renuncia a presentar una lista propia para dejar manos libres a la alcaldesa en la conformación de su equipo.

Fuentes de la formación consultadas por Vozpópuli confirman que no habrá expulsión formal, pero esperan que "sea coherente con la decisión personal que ha tomado". Lo cual significa que a ojos de la cúpula estatal, Errejón debería abandonar el acta de diputado y romper su vínculo con la formación morada. En cambio, fuentes del entorno de Errejón aseguran que "no hay expulsión ni suspensión, así que sigue en Podemos hasta que se comunique otra cosa" por parte de la dirección.

"Deseo suerte a Íñigo en la construcción de su nuevo partido con Manuela, pero Podemos tiene la hoja de ruta que marcaron los inscritos y que se decidió en nuestras asambleas ciudadanas", avisa Iglesias en su misiva. "En la Comunidad de Madrid y en todos los demás municipios de nuestro país, Podemos saldrá a ganar, construyendo con Izquierda Unida y con el resto de aliados Unidos Podemos y candidaturas municipalistas de unidad. Y lo seguiremos haciendo con la sociedad civil y con la gente", sentencia el líder del partido morado.

Así lo ha respaldado el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, a través de varios mensajes en su perfil de la red social Twitter. IU llegó "a un acuerdo marco con Podemos para concurrir a las elecciones europeas, autonómicas y municipales y que fue ratificado por la militancia de IU", recuerda el dirigente de la coalición de izquierdas.

Amargo cumpleaños

El secretario general de Podemos ha interrumpido su permiso de paternidad por unas horas ante la envergadura de la crisis planteada por su ex número dos. "En política hay que estar acostumbrado a este tipo de maniobras, incluso si vienen de compañeros, pero reconozco que me he quedado tocado y triste. No doy crédito a que Manuela e Íñigo nos hayan ocultado que preparaban lanzar un proyecto electoral propio para la Comunidad de Madrid y que lo hayan anunciado por sorpresa. Creo que nuestros inscritos se merecen más respeto", prosigue Iglesias el mismo día en que su formación cumple su quinto aniversario.

El líder de Podemos explica que Errejón le ha comunicado por teléfono sus intenciones minutos antes de que el acuerdo con Carmena saltase a los medios y las redes sociales. Al resto de la dirección les ha pillado "por sorpresa". "No es la primera vez que somos noticia por este tipo de cosas y vuelvo a sentir vergüenza de que se hable de nosotros por maniobras de este tipo", lamenta.

Iglesias ajusta cuentas con el que fue su número dos, al que recrimina haber finiquitado de esta forma el pacto al que llegaron tras la Asamblea de Vistalegre II, donde el todavía diputado cayó derrotado frente al proyecto del actual secretario general. "En muchos partidos, quien pierde un Congreso se va a su casa o abandona la primera línea. Yo quise que en Podemos eso no fuera así y hablé con Íñigo para que, si los inscritos así lo querían, fuera nuestro candidato en la Comunidad de Madrid", prosigue Iglesias.

"Mientras esté al frente de Podemos, vuestro mandato y el proyecto colectivo estarán por encima de cualquier ambición personal", les dice a los inscritos. En este sentido, dice no arrepentirse de haber propuesto que Carmena encabezase Ahora Madrid en las municipales de 2015, pero asegura que no presentarán listas a las municipales si el "proyecto y las exigencias de Manuela de decidir su lista del primer al último nombre son la condición de posibilidad para que los corruptos y los reaccionarios no vuelvan a gobernar Madrid".

La negociación de la candidatura con la actual alcaldesa se había convertido en uno de los mayores quebraderos de cabeza para Podemos en los últimos meses. Los seis ediles con los que cuenta actualmente en el Consistorio, encabezados por la portavoz Rita Maestre, fueron suspendidos de militancia por no presentarse a las primarias del partido organizadas por el ex Jemad Julio Rodríguez. Todos serán definitivamente expulsados cuando se sumen formalmente a la candidatura de la alcaldesa.

A nivel autonómico, la dirección de la formación morada en Madrid anunció este lunes un preacuerdo con Izquierda Unida para la configuración de los puestos en la lista autonómica, situando como número dos a Sol Sánchez (IU). Errejón, que siempre reclamó total autonomía para elaborar su proyecto, negó dicho pacto y este jueves ha puesto un punto y a parte en su relación con el partido que encabezó.