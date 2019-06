Iglesias, dispuesto a ceder ante Sánchez pero un sector de Podemos le pide que no se “humille”

Podemos atraviesa otra crisis interna, esta vez por el pacto de gobierno con el PSOE. Pablo Iglesias quiere llegar a toda costa a un acuerdo con Pedro Sánchez, quien en los últimos compases de la negociación se ha abierto a conceder altos cargos pero no ministerios para los morados. Iglesias está dispuesto a “aceptar cualquier cosa”, aseguran fuentes de su partido en exclusiva a Vozpópuli, pero añaden que sectores internos se niegan a asumir lo que consideran una “humillación”.

La fractura tiene su epicentro en el eje Andalucía-Madrid, pero afecta a todo el partido. La federación de Podemos de Andalucía, liderada por los anticapitalistas de Teresa Rodríguez y José María González Kichi, exigen a Iglesias que no ceda y no acepte cargos intermedios, tal y como le propuso Sánchez el pasado lunes.

Advierten de que no respaldarán acuerdos a la baja, manteniéndose fieles a su apuesta de apoyo externo según el modelo portugués: “A la luz de las experiencias de gobiernos con el PSOE, así como la trayectoria de incumplimientos del propio Sánchez, entendemos que esta opción no es la mejor”, dijeron hace un mes.

Iglesias sin embargo está cansado y no quiere tensar más la cuerda. Después de aparcar el término “coalición” y aceptar el de “cooperación”, abre ahora a no estar él en el Consejo de ministros. Eso significa que miembros de Podemos podrán ocupar secretarías de Estado, direcciones generales y posiblemente algunas empresas públicas. La vía más razonable para llegar al poder, según Iglesias, y evitar nuevas elecciones.

Tiene el apoyo de su aliado de Izquierda Unida, Alberto Garzón. El coordinador nacional de IU ha pedido a los suyos que acepten formar parte del Ejecutivo de Sánchez, aunque sin tener puestos de responsabilidad en el Consejo de Ministros. Pero también en su formación hay sectores críticos con ese planteamiento.

La tensión va in crescendo. La dimensión de la crisis se refleja por el hecho de que también hay figuras como Alberto Rodríguez, el flamante secretario de Organización que proviene de los comunistas de Canarias y a quien Iglesias entregó la llave del partido después de alejar del cargo a Pablo Echenique, que no ve asumible un pacto de gobierno sin ministros.

En estos años me ha tocado negociar muchos acuerdos y he aprendido UNA REGLA MUY SENCILLA: Si uno realmente desea que las cosas salgan bien, no hay que negociar a través de los medios de comunicación.Nosotros vamos a proteger la negociación siendo discretos y trabajando mucho. pic.twitter.com/MyC8sqhk4n