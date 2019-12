Iceta asegura que en España hay ocho naciones: "Las he contado"

El líder del PSC, Miquel Iceta, asegura que en España hay hasta nueve naciones. "Las he contado. Según los Estatutos de Autonomía, ocho, y si sumamos el preámbulo de Navarra, nueve. Los Estatutos de Galicia, Aragón, Valencia, Baleares, Canarias, Andalucía, País Vasco y Cataluña dicen que son nacionalidades, o nacionalidades históricas. Nación y nacionalidad son sinónimos", sostiene en una entrevista en La Razón publicada este domingo.

"Lo decimos desde 1978. Para algunos, nación y estado son lo mismo y la nación es homogénea. Para nosotros no. Por eso, España es una nación de naciones, y las naciones que viven en España son plurales. (...) Se puede ser nación sin aspirar a Estado", añade.

El socialista catalán se ve como presidente de la Generalitat: "Me veo, porque Cataluña necesita un presidente no independentista, que gobierne para todos, consciente de la complejidad de la sociedad catalana y capaz de recoserla". Cree que el actual jefe del Ejecutivo catalán, Quim Torra, debe convocar elecciones porque "su proyecto está agotado".

Sobre las negociaciones de cara a la investidura de Pedro Sánchez, asegura ser "prudente" a la hora de escoger las palabras. "No quiero meter presión a nadie, pero me siento presionado. Todo depende de ERC. Es su decisión y su responsabilidad", explica. "No nos hemos de meter presión con respecto al tiempo para alcanzarlo, o si debe ser un acuerdo de investidura o tiene que ir más allá para dar estabilidad", remata.