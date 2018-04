Los ocho días clave del caso Cifuentes

La polémica por la posible falsificación de sus notas en el máster cursado por la presidenta de la Comunidad de Madrid ha puesto a la dirigente frente a las cuerdas. Se ha pedido su dimisión y el PSOE incluso ha llegado a presentar una moción de censura.

Esto es lo que, hasta hoy, ha sucedido en el caso Cifuentes:

20 de marzo: Salta la noticia de las presuntas irregularidadescometidas por la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes al cursar un máster de Derecho Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). La primera irregularidad que se denuncia es que Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas.

21 de marzo: Al día siguiente, la URJC sale en defensa de la presidenta madrileña y asegura que Cifuentes aprobó el máster pero que no había actualizado las notas y que todo se debía a un error de transcripción.

Seguidamente, y tras prácticamente 24 horas sin hacer declaraciones, hecho que levantó aún más todas las sospechas, Cifuentes lanza un comunicado en el que asegura que todo lo vertido sobre ella en torno al máster es falso y muestra una serie de documentos para mostrar su inocencia.

22 de marzo: Tras su primera versión, la Universidad Rey Juan Carlos abre un procedimiento administrativo para aclarar el máster de Cifuentes.

26 de marzo: Tras los incesantes ataques contra su honor, Cifuentes se defiende de nuevo. Alega ser víctima de una "cacería" por levantar las "alfombras" de la corrupción y asegura que comparecerá para dar explicaciones en la Asamblea de Madrid una vez pasadas las vacaciones de Semana Santa, el 4 de abril, a petición de los tres grupos de la oposición PSOE, Podemos y Ciudadanos.

1 de abril: Ciudadanos avisa: "Cifuentes tendrá que dimitir si se confirma que ha habido delito en el máster" mientras Rajoy sale en defensa de la presidenta madrileña.

2 de abril: Siguen saliendo presuntas irregularidades. Se descubre que Cifuentes se matriculó en su máster tres meses después de que comenzasen las clases y que no asistió a ninguna clase. También que el mismo día que la popular supuestamente defendió su Trabajo de Fin de Máster (TFM)- el de 2 julio de 2012- se celebraba en Madrid la victoria de la selección española de fútbol en la Eurocopa. Las dudas apuntan a que no podía estar defendiendo su TFM y a la vez, coordinar el dispositivo de Seguridad.

4 de abril: Cifuentes comparece en un pleno extraordinario en la Asamblea de Madrid para responder a las preguntas de la oposición y dar las explicaciones oportunas que demuestren su inocencia. Pero su discurso no convenció a los presentes quienes le reclamaron su TFM que la presidenta no aportó. Según ella, lo había buscado por casa pero no lo había encontrado. Asegura que confía que la Universidad lo haga público.

Minutos después, el PSOE anuncia una moción de censura contra Cifuentes.

5 de abril: La URJC vuelva a hablar. Explica quetraslada a la Fiscalía el máster de Cifuentes para averiguar si hubo delito.Por su parte, la Fiscalía de Móstoles abre diligencias penales por la denuncia del máster de Cifuentes

Además, la presidenta del tribunal que supuestamente examinó a Cifuentes dice que su firma fue falsificada.