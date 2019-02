Guerra exige a Sánchez "mantener la dignidad" de España y critica el "desatino" del relator para Cataluña

La tormenta en el PSOE, lejos de amainar, se recrudece. Este miércoles por la noche, el antaño todopoderoso ex vicesecretario general Alfonso Guerra, arropado por personalidades como los presidentes de Aragón, Javier Lambán, y Asturias, Javier Fernández, y sin nadie de l Gobierno o de la actual dirección socialista, convirtió la presentación de su libro La España en la que creo en un alegato contra el entreguismo de Pedro Sánchez a Quim Torra y el independentismo.

Comenzó asegurando que en la negociación de los partidos para crear la Constitución de 1978 "nunca necesitamos un relator", que es un auténtico "desatino" cometido por el Gobierno, que no tiene en cuenta que "aprobar los presupuestos es vital," pero "mantener la dignidad de la nación" lo es más. Lo que está ocurriendo en esa negociación de la mesa de partidos catalanes entre el Gobierno y los independentistas excede del terreno de la política para entrar "en el del psicoanálisis".

"¿Qué es eso del relator, un funcionario, una secretaria o una grabadora?", se ha preguntado el ex vicepresidente del Gobierno, para quien Sánchez está dejando la democracia española a la "altura de Yemen o de Burkina Faso". "Por pactar con el independentismo "están calcinando la democracia española", ha insistido.

El ex dirigente socialista se ha permitido, incluso, lanzar un dardo al actual presidente del Gobierno, que también acaba de sacar libro, Manual de resistencia, ironizando con la idea de que "este libro será malo, pero lo ha escrito su autor".

Los barones piden un Consejo territorial

Las palabras de Guerra se producen el día en que el partido gobernante está viviendo un auténtico tsunami por el rechazo de los barones a las cesiones de Sánchez. Dos barones en las antípodas, el sanchista Luis Tudanca, secretario general en Castilla y León, y el presidente de Castilla-la Mancha, Emiliano García-Page, pidieron a Pedro Sánchez que convoque el Consejo Territorial del partido para aclarar los límites del diálogo político con los independentistas, incluyendo la polémica figura del "relator".

Desde una postura crítica, Page dijo "si no se fían unos de otros, que hablen por streaming" para que nos enteremos todos, en alusión a la afirmación de la consejera de Presidencia de la Generalitat, Elsa Artadi, señalando que la vicepresidenta, Carmen Calvo, no dice en público lo mismo que en sus reuniones con ella y el vicepresidente catalán, Pere Aragonés.

Ibarra pide a PP y Ciudadanos que apoyen los presupuestos y así Sánchez no tendrá "coartada" para pactar con el independentismo

Precisamente, a la entrada esta noche en el Congreso para asistir a la presentación de su amigo Alfonso Guerra, el ex presidente de EXtremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha instado a PP y Ciudadanos a apoyar los Presupuestos de Pedro Sánchez y así el jefe del Ejecutivo no tendrá "excusa" para pactar con el independentismo catalán.

"Me interesaría que los constitucionalistas fuéramos capaces, por una vez, de ponernos de acuerdo para que el PSOE, que está gobernando, no tuviera que depender del jaque que le ha dado el independentismo". SE trata de "armarnos de razón para que la dirección del PSOE no tuviera ninguna excusa a la hora de cualquier envite de los independentistas". Para Ibarra, "si le aprueban los Presupuestos", eso será "una coartada para poder exigir al Gobierno y al PSOE que continuarán por la senda de la Constitución"