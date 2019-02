El Govern asegura que no puede reconocer a Guaidó como presidente porque Cataluña "no es independiente"

El conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, ha admitido este martes que no pueden reconocer si hay un nuevo presidente en Venezuela porque Cataluña "no es independiente" y, en consecuencia, no tienen esta capacidad.

"Queremos ir hacia una república catalana del todo soberana. Me gustaría discutir sobre si reconocemos o no a un nuevo presidente de Venezuela, pero no somos independientes", ha sostenido en rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

Por ello, ha reiterado que no entrará a valorar lo que hacen "segundos países sobre terceros países", y asegura que piden para Venezuela lo mismo para el resto de países del mundo: respeto a los derechos humanos, una democracia plena sin presos políticos y paz.

Golpe de Estado

Al preguntársele si Juan Guaidó hizo un golpe de estado, Bosch ha respondido que siempre han defendido que los pueblos puedan actuar soberanamente: "En Venezuela hubo elecciones y si hay otras nos parecerá perfecto".

"Son los venezolanos los que deben decidir quién quieren que los gobierne", ha zanjado el conseller de Acción Exterior.