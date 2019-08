El Govern inicia acciones legales contra el Gobierno para reclamarle 1.317 millones pendientes de pago

El Govern de Cataluña ha anunciado un contencioso administrativo para reclamar el pago de los anticipos presupuestarios del Gobierno de España que le corresponden a la Generalitat.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, MeritxellBudó, al término de la primera reunión del consell executiu tras el paréntesis estival, en la que ha acusado además al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez de "vulnerar" la ley al "incumplir" sus obligaciones financieras con la Generalitat.

"Se exige al Estado el pago de este montante estipulado en el modelo de financiación autonómica. El dinero reclamado ahora por la Generalitat a través de la vía judicial al Estado alcanza los 1.317 millones. "Son de la Generalitat", ha asegurado Budó.

"La Administración estatal no está haciendo efectiva porque está en funciones". Es la respuesta obtenida por la Generalitat hasta ahora, una intención que no ven justificable. "El pago de estos anticipos es legalmente exigible, incluso con un Gobierno en funciones", ha recalcado. "No se trata de un incremento de los Presupuestos", sino una partida que le corresponde al Gobiernode Torra. "Es una inacción por parte de la Administración General del Estado y nos toca reclamarlos", ha denunciado.

Pese a no tener una actuación conjunta con otras con otras Comunidades Autónomas, Budó ha afirmado que sí ha habido diálogo entre algunas regiones que piden el ingreso del modelo de financiación. Se trata de "una obligación financiera" del Estado. "Desde Cataluña se ha optado por afrontar el problema con una demanda judicial", ha señalado. En este sentido, ha afirmado que diferentes comunidades autónomas están de acuerdo en solicitar el pago de estos anticipos, pero sin llegar a elevar la tensión. Por otro lado, le consta que otras regiones, como Galicia y Castilla y León, ambas gobernadas por el PP, "no descartan llevarlo a los tribunales".

Posible adelanto electoral

La Generalitat descarta adelantar elecciones tras la sentencia, pero trabajan por dar una respuesta unitaria entre los independentistas. "No se va a aceptar ninguna sentencia que no sea la absolución", ha dicho Budó, quien ha insistido en dar una solución al conflicto catalán desde la política. "Hay que afrontar un problema político desde la política, con diálogo y consenso", ha indicado, para poner en marcha "las mesas de diálogo, sin ceder a la represión".

El Ejecutivo de Torra no va a aceptar "ninguna sentencia que no sea la absolución". Budó ha descartado la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña como respuesta del independentismo. Eso sí, ha asegurado que los partidos independentistas "trabajan contrarreloj para consensuar la respuesta unitaria".