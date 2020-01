El Gobierno da por perdidos los Presupuestos tras la maniobra electoral de Torra

Los Presupuestos 2020 son una misión imposible. Así lo cree el Gobierno, que prevé un escenario de negociación inviable con las formaciones independentistas tras el anuncio de adelanto electoral que ha hecho el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Fuentes de Hacienda reconocen a Vozpópuli las dificultades, pero se niegan oficialmente a tirar la toalla. De hecho, el calendario de Presupuestos se ha pospuesto varias veces desde la investidura. Y la mejor expectativa del Ejecutivo es tenerlos aprobados antes de que acabe el verano, junio o septiembre.

Las elecciones autonómicas catalanas serán en mayo como pronto. Pero la flexibilidad intencionada de Torra puede incluso retrasar esa fecha y hacer inviable la negociación de las cuentas. PSOE y Unidas Podemos suman 155 escaños y necesitan a ERC y probablemente también a Junts per Catalunya (JxCat), además de los grupos minoritarios.

"Los Presupuestos son una oportunidad para sacar adelante medidas positivas para el conjunto de los ciudadanos, catalanes incluidos", dicen desde Hacienda. "Si las elecciones pueden condicionar lo que haga ERC... Ya se verá. Tampoco vamos a especular con lo que pueden hacer".

Elecciones en primavera

Torra ha anunciado este miércoles un adelanto electoral inconcreto, que apunta a la primavera como fecha probable para la cita con las urnas. El movimiento del presidente de la Generalitat, que acabará inhabilitado en cuanto se resuelva los recursos judiciales pertinentes, condiciona el calendario político del año casi en su totalidad, porque País Vasco y Galicia tienen que celebrar elecciones en otoño.

Además de los Presupuestos, el PSOE y ERC pactaron una mesa de negociación bilateral Gobierno-Generalitat para resolver el conflicto político en Cataluña. Sánchez y Torra se reunirán el 6 de febrero en Barcelona con el adelanto electoral, entre otros asuntos, sobre la mesa.

ERC, por su parte, mantiene el compromiso con ese diálogo. Pero al mismo tiempo no descuida la línea independentista más dura en la respuesta oficial que ha hecho a Torra.

"Desde ERC seguiremos trabajando como hasta ahora en todos los frentes al servicio del independentismo, con lealtad y responsabilidad, para seguir avanzando hacia la República catalana", dice la formación separatista.

"Lo haremos también teniendo claro que nuestro adversario no es otro que el Estado y la represión con la que castiga al conjunto del movimiento independentista", añaden.

Los Presupuestos de Rajoy

La debilidad parlamentaria de Sánchez y la situación catalana amenazan con dejar el primer año de la legislatura de Sánchez y Pablo Iglesias en la nada. Sobre todo si no hay Presupuestos. El presidente del Gobierno no ha sido capaz de sacar adelante unas cuentas desde que asumió La Moncloa en junio del 2018.

Sánchez gobierna desde entonces con los Presupuestos de Mariano Rajoy, que por cierto rechazó el PSOE. Y podría verse obligado a prorrogarlos por tercera vez si no logra una mayoría. Moncloa ha dejado caer que no presentará un proyecto al Congreso si no tiene atados los apoyos necesarios.