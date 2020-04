El Gobierno usará hoteles y palacios de congresos para aislar a pacientes asintomáticos

Más de un mes después del inicio de la epidemia y al cumplirse tres semanas de la entrada en vigor del estado de alarma, el Gobierno español parece decidido a poner en marcha las denominadas 'arcas de Noé' que demostraron ser decisivas en China para frenar la pandemia: hoteles, palacios de congresos, polideportivos y otras instalaciones donde los pacientes asintomáticos pueden pasar la cuarentena bajo supervisión sanitaria sin riesgo de contagiar a otras personas.

En su videoconferencia de este domingo con los presidentes de las comunidades autónomas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a los líderes de las autonomías que faciliten un listado de infraestructuras públicas y privadas donde poder alojar a pacientes contagiados por la Covid-19 pero que están asintomáticos, según han informado fuentes autonómicas a Europa Press.

El jefe del Ejecutivo ha pedido a los presidentes autonómicos que el listado esté concluido antes del próximo 10 de abril, justo cuando finaliza la Semana Santa y los trabajadores de sectores no esenciales volverán a incorporarse a sus puestos de trabajo, según anunció ayer el propio Sánchez.

Sobre el posible aislamiento de pacientes asintomáticos en hoteles y otras instalaciones, la portavoz del Ministerio de Sanidad, María José Sierra, ha explicado que se trata de una de las "medidas esenciales" cuando España entre en la fase de "desescalada o transición".

No obstante, Sierra ha destacado la necesidad de que esta medida vaya acompañada de un aumento en el número de test rápidos y pruebas PCRs a los posibles contagiados.

"Una de las medidas esenciales es la detección precoz de los casos y otra el aislamiento tanto de los casos más leves como de los asintomáticos. Una opción es aislamiento en domicilio, cuando es posible hacerlo, pero otra opción es aislarlas en este tipo instalaciones", ha indicado la portavoz del Ministerio de Salud durante la rueda de prensa de los miembros del comité técnico en Moncloa.

Cuarta reunión con los presidentes regionales

Sánchez lleva reunido desde las 10.30 horas de la mañana por vídeoconferencia con los presidentes regionales en lo que es su cuarta reunión desde que se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo por la pandemia de coronavirus.

Durante estos encuentros, la mayor parte de los presidentes le han ido trasladando su malestar por la falta de material y en el último encuentro, el domingo pasado, varios presidentes expusieron sus críticas por haber aprobado un decreto para paralizar las actividades no esenciales sin contar con ellos.

El PP pide el desbloqueo de 2.500 millones

Antes de la reunión, el líder del PP, Pablo Casado, ha hablado con los presidentes de Gobiernos autonómicos de su partido para acordar la reclamación a Pedro Sánchez de más recursos económicos que puedan destinar a la lucha contra el coronavirus, como los 2.500 millones del IVA del año 2017.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Casado ha explicado que ha hablado con los presidentes de las comunidades que gobierna su partido para acordar varias reclamaciones al Gobierno. Por un lado, el IVA de 2017 que el Gobierno no devolvió a las autonomías el año pasado, cuando tocaba hacer el ajuste, al estar en funciones y no tener Presupuestos, pero que los ejecutivos autonómicos no han dejado de exigir.

12.418 muertos

Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad ha confirmado este domingo un total de 12.418 muertos por coronavirus tras sumar otros 674 fallecidos en las últimas 24 horas, un 5,7 % más, en las que se han contabilizado además 6.023 nuevos contagiados, que ya alcanzan la cifra de 130.759 después de incrementarse la cifra en un 4,8 %.