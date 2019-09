Girauta reta a un presentador de TV3: "Cobardete matón del régimen. Te veo cuando quieras. Cerdo"

Una publicación de Ángel Guillén, concejal de Ciudadanos en Cataluña, en las redes sociales ha sido el desencadenante del duro enfrentamiento entre Juan Carlos Girauta, diputado de Ciudadanos, y el presentador de TV3, Jair Dominguez.

Guillén denunciaba, a través de su cuenta de Twitter, las pintadas que le han hecho en su garaje, en las que se lee: "C's = carceleros". "Esta mañana cuando llevaba a mis hijos a la escuela me he encontrado esta amenaza en la puerta del parking. El señalamiento ya ha comenzado hacia mi persona. Lo triste es explicarle a tus hijos que te amenazan por tus ideas. No me he visto con la capacidad necesaria", escribía el político.

El presentador de TV3 y ex colaborador de Buenfuente, respondía después con estas palabras: "Lo triste es que la poli te encañone con una escopeta delante de tus hijos diciendo que eres un terrorista sin tener pruebas de nada. A llorar a la llorería, crack", defendía a los CDR detenidos, que han sido acusados de terrorismo.

Lo triste es que la poli te encañone con una escopeta delante de tus hijos diciendo que eres un terrorista sin tener pruebas de nada. A llorar a la llorería, crack. https://t.co/96vsfAa52l — Jair Dominguez (@sempresaludava) September 27, 2019

Jair Dominguez, sobre Girauta: "Un bobo que se fue a Toledo con el rabo entre las piernas como tú"

A continuación, Girauta salía en defensa de su compañero de partido: "Un mindundi de TV3llama llorón a un concejal de C's amenazado por los catalanistas en su domicilio", escribía. La contestación del periodista fue la siguiente: "Pues imagínate lo que pienso de un bobo que se fue a Toledo con el rabo entre piernas como tú", le decía, recordando la mudanza de Girauta desde Cataluña hasta Toledo

Fue entonces cuando Girauta estalló en Twitter, retando a Jair: "Zurullín, en Toledo hay libertad. En Cataluña estáis vosotros con las amenazas y el monotema. Dicho esto, la cola entre las piernas la tienes tú, cobardete matón del régimen.Te veo cuando quieras. Cerdo".