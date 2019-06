Las cinco frases más destacadas del discurso de dimisión de Toni Roldán

El hasta ahora portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán, ha comunicado este lunes su dimisión de todos los cargos, una decisión que responde al giro a la derecha emprendido por el partido de Albert Rivera.

En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Roldán ha criticado con dureza la línea estratégica seguida por la formación naranja en su política de pactos, marcada por su acercamiento a Vox.

A continuación, se repasan algunas de las frases más destacadas de su discurso, que ha dejado varios titulares.

En primer término, Toni Roldán ha afirmado que su dimisión se debe a un cambio de rumbo en la dirección del partido, y no ha un viraje en su posición política.

"No me voy porque yo haya cambiado, sino porque Ciudadanos ha cambiado. Éste no es el contrato que yo firmé"