Felisuco, Beitia y Revilla: Cantabria, unas elecciones de 'prime time'

La campaña para las elecciones autonómicas de mayo en Cantabria promete. El actual presidente de la región, Miguel Ángel Revilla, competirá con la campeona olímpica de salto de altura, Ruth Beitia (PP), y muy probablemente con el popular humorista 'Félix Álvarez 'Felisuco', que antes debe pasar por unas primarias en Ciudadanos.

Sin tanto 'tirón' mediático, el PSOE eligió como candidato en primarias a Pablo Zuloaga, secretario general de los socialistas y delegado del Gobierno en la región. En cambio, Podemos, sumido en una grave crisis orgánica y con sus primarias paralizadas por orden judicial, aún busca la fórmula para elegir cabeza de cartel a cuatro meses de la cita con las urnas.

Revilla, secretario general del Partido Regionalista (PRC) y convertido desde hace una década en todo un personaje televisivo, concurrirá con 76 años por décima vez como cabeza de lista a la Presidencia. En sus cuatro décadas en activo ha sido presidente durante tres legislaturas en coalición con el PSOE y vicepresidente en otras dos, pactando con el PP.

El PP impone a Beitia

Precisamente, este martes criticaba el nombramiento de Beitia por parte de la dirección nacional de Pablo Casado,de la que la medallista forma parte desde septiembre comosecretaria del área de Deportes. Diputada en el Parlamento cántabro desde hace dos legislaturas,será candidata en lugar de la presidenta de los 'populares' cántabros, María José Sáenz de Buruaga, que en las primarias del PP apoyó a la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y que mantendrá sus responsabilidades orgánicas.

"Me parecería increíble que si a mí me votan los militantes del partido aquí, alguien enmiende la plana desde Madrid. Me parece una falta de democracia fundamental que rompe los cimientos de una organización democrática", decía Revilla tras conocer la decisión de Génova.

A diferencia de 2015 -donde consiguió 12 diputados- la composición del Parlamento cántabro estará marcada por el previsible auge de Vox y de Ciudadanos. Los de Albert Rivera lograron dos escaños frente a los tres cosechados por Podemos y los 13 de los populares. Aunque aún no ha sido designado, el actor y humorista 'Felisuco' -actual diputado en el Congreso- tiene todas las papeletas para encabezar la candidatura naranja. Antes debe pasar antes por unas primarias en las que previsiblemente tendrá rivales.

Cisma en Podemos

Precisamente, las primarias para elegir candidato han sumido a Podemos en una de las crisis más graves que sufre a nivel autonómico. La dirección estatal se ha visto obligada a nombrar una gestora para poner orden. Este lunes se tomaba la decisión desvincular al partido de su grupo en el Parlamento regional (formado por tres miembros).

Verónica Ordóñez, una de las tres diputadas en el Parlamento cántabro, dejará el grupo parlamentario de Podemos pero seguirá representando al partido morado como no adscrita. Sus otros dos compañeros, José Ramón Blanco (denunciado por acoso laboral por Ordóñez) y Alberto Bolado, pasarán al grupo mixto.

Un juzgado ordenó paralizar las primarias después de que la dirección de Iglesias excluyera a la secretaria general del partido por no actuar ante una denuncia de acoso

Precisamente, un juzgado ordenó paralizar las primarias del partido después de que la dirección de Iglesias excluyera del proceso interno a la diputada en el Congreso y secretaria general del partido en Cantabria, Rosana Alonso, por no actuar ante la denuncia de acoso.

El secretario de Organización, Pablo Echenique, reconocía que aún analizan fórmulas para elegir cabeza de lista. A diferencia del resto de territorios, el partido de Pablo Iglesias, no tiene visos de formar una alianza con Izquierda Unida. El candidato de la formación que dirige Alberto Garzón, Israel Ruiz Salmón, dejó claro que Podemos "no es un socio preferente" para su partido.