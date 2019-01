Feijóo reivindica 'más Galicia' frente al 'más España' de Casado

Nuñez Feijóo muestra su versión más autonomista. Reclama más competencias para Galicia, algo que no había ocurrido en los últimos diez años. El PP gallego se ha aliado esta semana a su peor enemigo, los separatistas del BNG, para reclamar el techo competencial que corresponde a una comunidad histórica. Un movimiento que ha producido sorpresa. El PP impulsando iniciativas con los independentistas.

"Más PP es más España", clamaba Casado ante su militancia en la Convención Nacional. "Más Galicia", le repica Feijóo, en plena precamapaña electoral. En plena impulso recentralizador de Casado, quien promueve la devolución de la gestión de Sanidad y Educación al Estado, Feijóo ha resucitado su versión más reivindicativa al hilo de las concesiones de 33 nuevas trasferencias de Pedro Sánchez al PNV. "Si Sánchez le concede más competencias a los vascos para que le aprueben los presupuestos, nosotros vamos a pedir lo mismo. También somos una comunidad hsitórica", comentaba un asesor de Feijóo.

"El techo competencial de Galicia tiene que ser igual que el del País Vasco y Cataluña", argumenta el líder de la Xunta. "No ha cambiado nada", esgrimía como argumento frente a quienes califican de giro de 180 grados en su política. Es una cuestión de estatus, arguye. No están las cosas ahora para reclamar competencias, con la sublevación catalana, pero "no vamos a aceptar discriminación alguna", acaba de señalar.

Un barón que va por libre

Feijóo va por libre. Desde la dirección nacional del PP nada se le sugiere, nada se le reprocha. Casado lleva tan sólo seis meses al frente de la formación. Es demasiado pronto para echar pulso alguno. Retirado Juan Vicente Herrera, Feijóo es el decano de los presidentes regionales del partido, como se encargó de recordar él mismo en la Convención. El líder gallego marca el territorio ante la poderosa irrupción de Juanma Moreno por el sur, que también va por libre. Los dos barones más poderosos del partido no son precisamente 'pablistas'.

Feijóo había sido el orador inaugural del cónclave de los populares en el que se pretendía abordar el rearme ideológico de la formación. El líder gallego efectuó un panegírico a la historia del PP y, al tiempo, reivindicó la 'galleguidad' de su formación. Otros lo llaman 'filonacionalismo'. En el núcleo duro de Feijóo se recuerda que todo lo que piden ahora está dentro de la Constitución y que no choca con lo que dice Casado, porque el presidente del PP "nunca ha hablado de centralización". Lo cierto es que los caminos de Casado y su barón gallego apenas confluyen en una asunto tan crucial como es el de la política territorial. "Como mucho, están de acuerdo en un 30 por ciento", dice un veterano dirigente gallego muy próximo a Rajoy.

La reivindicación del techo competencial ha producido un cimbronazo en el mundo político de la región. "Es un brindis al sol, no le viene mal a Casado porque es una reclamación a Sánchez, para que se retrate", aseguran fuentes del PP gallego. Meros regateos preelectorales, argumentan en Madrid. Un paso que tiene sus riesgos. Feijóo aseguró, días atrás, que "Vox no tiene cabida en Galicia". Un reto en toda regla. Los sondeos apuntan a que el partido de Abascal entrará al menos en tres ayuntamientos de las grandes ciudades. Los devaneos regionalistas de del líder del PP ayudan a Vox.

Una semana muy dura

Lo cierto es que la dirección nacional del PP nada sabía sobre este asunto. Tampoco les ha sobresaltado. Esta semana ha sido muy dura para Casado. Renunció Ruth Beitia, su gran apuesta para Cantabria. Luego lo hizo José Ramón Bauzá, expresidente balear. Ahora Feijóo le derriba su teórica sobre una España recentralizada con la que pretende frenar a Vox.

Feijóo tiene sus propias urgencias. En las elecciones de mayo pretende que el PP recupere los consistorios que perdió en 2015. Un objetivo posible. Con el PSOE a la baja por los efectos demoledores de Moncloa, el Bloque sin fuelle y las Mareas muy revueltas, Feijóo pretende recuperar poder territorial. Su política lingüística implica el permanente retroceso del castellano, tanto en las aulas como en los centros públicos. Ahora reclama más techo competencial.

La reclamación de más autogobierno aprobada por el Parlamento, exige transferencias casi olvidadas o nunca reclamada. El traspaso de la AP-9, Tráfico y todas aquellas que se consideran "convenientes". El PP gallego une sus filas con su líder. "Feijóo manda mucho. Además, ¿quién va a oponerse? Galicia no puede ser menos y eso lo entienden todos", comenta una diputada popular de esa región.