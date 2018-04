Las explicaciones de Cifuentes: del fallo informático a la renuncia de su máster

Cristina Cifuentes insiste en que no ha cometido "ninguna ilegalidad" en lo que respecta a su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido su postura desde que eldiario.es publicó la primera información el 21 de marzo, en la que señalaba que la presidenta regional falsificó las notas de su máster en Derecho Autonómico con la ayuda de una funcionaria y se matriculó tres meses tarde.

Horas después de que se conociese esta noticia, Cifuentes negó rotundamente dicha falsificación en una entrevista en Onda Cero y, en sintonía con la primera versión facilitada por el rector de la institución académica, aseguró que todo se debió a un error en la transcripción de las notas de una asignatura y del Trabajo Final de Máster(TFM).

Ese mismo día, a través de un vídeo en la red social Periscope, Cifuentes intentaba 'calmar las aguas' mostrando un acta firmada por tres miembros del comité calificador de su Trabajo Fin de Máster que más tarde se demostraría y reconocería que había sido falsificada.

Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid tachó la información de "falacia" y de "ataque feroz sin fundamento" a su figura política. Aseguraba que había sido "víctima de un ataque falso en un medio de comunicación" y a pesar de haber sido un día "muy doloroso", seguiría "trabajando en la Puerta del Sol" porque no conseguirían desanimarla.

Negaba así cualquier irregularidad por su parte y descartaba rotundamente abandonar su cargo al frente de la Comunidad de Madrid: "¿Pero por qué voy a dimitir? Esto no tiene ni pies ni cabeza. Voy a seguir trabajando con más ganas todavía", decía.

Pero la polémica no quedó ahí. En los días siguientes se conocía que también se habían falsificadolas firmas de las profesoras que figuran en la presentación del trabajo final, un acta que la presidenta exhibía como prueba poco después de que se conociera la primera información; y también algunas firmas de actas de convalidación de asignaturas y notas.

Fue entonces cuando la presidenta tomó cartas en el asunto e interpuso una querella criminal contra los periodistas que estaban informando sobre su máster, al considerar que difundían "una versión que nada tiene que ver con la realidad". "Han utilizado para ello datos protegidos a los que han accedido en flagrante violación de la ley de protección de datos", decía.

Ese mismo día, el 4 de abril, Cifuentes comparecía en un pleno extraordinario en la Asamblea de Madrid para esclarecer todas las presuntas irregularidades. Allí aportó hasta siete documentos para probar su inocencia, pero entre ellos no se encontraba el "famoso" Trabajo Final de Máster, así que no consiguió convencer a la oposición y el PSOE anunció una moción de censura contra ella.

Dos días después, el propio rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, reconocía que el acta del máster no constaba en el servicio de posgrado "pese a que su archivo en el mismo es obligatorio", y la memoria del TFM tampoco había sido remitida ni se puede confirmar la defensa de dicho trabajo. Entonces, la Universidad comenzó una investigación interna que poco después se trasladaba a la Fiscalía de Móstoles.

En medio del conflicto, el diario El Mundo publicó una información que implicaba a un profesor socialista de la Universidad Rey Juan Carlos como presunto responsable de la filtración de las irregularidades en el máster. Entonces, Cifuentes aprovechó la ocasión para vincular la filtración del profesor con una "trama delicitiva" contra ella por parte del PSOE.

Antes de asistir a la sesión de clausura de la Convención Nacional del PP el pasado 8 de abril, Cifuentes reiteraba su postura: "Yo me matriculé, pagué, cursé y obtuve mi máster". Después, el consejero de presidencia y número dos del PP madrileño, Ángel Garrido, denunciaba el supuesto complot y exigía explicaciones tanto al portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, como al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Fue entonces cuando Salvador Perelló, el presunto profesor, reconoció haber filtrado documentos del máster al medio que lo destapó, eldiario.es, pero aseguró que cumplía con su obligación como funcionario y rechazó que tuviese que ver "con una operación política".

Desde que se dio a conocer la información, hace casi un mes, Cifuentes no sólo se resiste a abandonar su cargo, como exigen Ciudadanos, PSOE y Podemos; también a reconocer que no aprobó las asignaturas ni presentó el TFM. Y aunque este martes ha dado un paso atrás al renunciar al título del máster a través de una carta al rector en la que pide disculpas, insiste en que cumplió con todo lo que le pidió la universidad y con lo que exigía la ley.

"Si me equivoqué, y en aquel momento debí rechazar las facilidades que me ofrecía la universidad, pido disculpas a cualquiera que haya podido sentirse agraviado", señala. Sin embargo, Cifuentes sostiene que la obtención de su título se ha visto afectada por "diversas irregularidades administrativas totalmente ajenas" a ella.

"Todos y cada uno de estos documentos están expedidos por las autoridades académicas competentes y los mismos acreditan dos cosas: en primer lugar, que yo no he cometido ninguna ilegalidad y en segundo lugar, que he cumplido los requisitos que la Universidad me puso para conseguir dicho título", añade.

Este mismo martes, antes de la publicación de la carta, el rector de la universidad ha asegurado en una tribuna en El País que el proceso para retirar el título de máster a la presidenta "no puede iniciarse hasta que se pronuncien los órganos judiciales". En este sentido, ha insistido que "de confirmarse el delito de falsedad documental" solicitaría al Ministerio de Educación que la titulación sea revocada.