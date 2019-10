Enfrentamientos entre afines al independentismo y grupos de extrema derecha en Madrid

Los altercados por la sentencia del procés se trasladan a Madrid. En la puerta de Sol de la capital, una manifestación de apoyo a los líderes independentistas encarcelados ha derivado en enfrentamientos con gente contraria a la convocatoria vinculada con grupos de extrema derecha.

🚨#ÚLTIMAHORA | La Policia ha cortado el acceso de un grupo de al menos 20 jóvenes de la extrema derecha que intentaban reventar la concentración que se celebraba esta tarde en la Puerta del Sol. pic.twitter.com/7BpUlZTjxr — AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) October 16, 2019

NO hubo violencia, NO hubo tumulto. Lo vimos TODXS! No podemos aceptar este relato que NO existió! Esta sentencia es un castigo a más de dos millones de catalanes y un aviso contra cualquier forma de disenso! 🗣 Madrileñxs, nos vemos en Sol el 16O 👇🏼#Tsunamidemocraticpic.twitter.com/bnWUlEx5fy