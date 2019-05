Abel Caballero, el último 'mohicano' felipista de la vieja guardia del PSOE

"La música y el árbol van a vivir en Vigo en el árbol ‘in our Christmas time’". Es de prever que cuando un alcalde se siente en semejante estado de gracia para inaugurar así las luces de Navidad lo siguiente es sacar, no ya mayoría absoluta, sino cerca de un 60 por ciento de voto, que es lo que le auguran los sondeos. Vamos, que si el PSdeG no logra todos los concejales del consistorio de Vigo en las elecciones de este 26 de mayo de la mano de Abel Caballero, le faltará poco.

El alcalde y candidato socialista a la reelección -72 años- romperá el techo electoral en la ciudad y lograría un triunfo histórico al aumentar dos ediles mientras PP y Marea podrían perder hasta dos concejales cada uno. BNG, Ciudadanos y Vox pueden entrar en la corporación viguesa, según los últimos sondeos.

Es un personaje atípico este exministro de Transportes de Felipe González en los años 80 del pasado siglo, que se reconvirtió a la política municipal en 2007 y desde hace 12 años bate récords.

Aquel año se presentó a sus primeros comicios locales y desde entonces sus triunfos se cuentan por mayorías absolutas. Desde el 19 de septiembre de 2015 es presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En diciembre de 2016 fue elegido como primer presidente del área metropolitana de Vigo.

El candidato del PSOE a la alcaldía de Vigo se dio anoche un baño de masas en las Festas da Xuventude, ante el estadio de Balaídos. Y avisa ya sobre la próxima Navidad: «¡Porque vamos a tener las mejores luces que hubo nunca!» 👇 https://t.co/nC3PHoYzDg May 15, 2019