Nunca han sido tantas, ni sus resultados se han tenido que tomar con tanta precaución. El aviso de que algo empezaba a fallar con las encuestas llegó en las anteriores elecciones generales y se repitió en las andaluzas de diciembre. Pero desde que Pedro Sánchez pisó La Moncloa, no quitó ojo a los sondeos para decidir el momento preciso en que debía apretar el botón nuclear que permitiese maximizar los resultados del PSOE en las urnas.

La multiplicación de la oferta política ha provocado un cambio de paradigma en el comportamiento electoral de los españoles. Y los votantes cada vez deciden más tarde por qué opción se van a decantar. Según la encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) -realizada entre el 1 y el 18 de marzo- un 41,6% de aquellos que pretenden votar el 28-A aún no tenía decidido su voto.

Así que la campaña electoral que arrancó el pasado viernes es quizás más importante que nunca para afianzar a esos electores de los que depende que se pueda formar Gobierno o que vayamos de cabeza a una repetición electoral. El tradicional debate sobre las medias y los programas ha dejado paso durante la precampaña a los cálculos de futuras alianzas y suma de bloques que se intuyen a través de los sondeos.

Pero, ¿hasta qué punto pueden condicionar las encuestas la elección de la papeleta? Según los últimos estudios postelectorales del CIS de 2015 y 2016, cerca del 60% de los electores decía haber tenido conocimiento de los resultados de alguna encuesta preelectoral. Pero menos del 10% dijo haberlas tenido en cuenta "mucho o bastante" a la hora de decidirse por quién votar. Y un 10% las tuvo "poco" en cuenta.

De ese 20%, a un tercio le sirvió para reforzar su decisión ya tomada con anterioridad y a otro tercio le animaron a votar. En torno a un 15% manifestó que le ayudaron a decidir su voto y apenas un 4% (del 20% del 60%) respondía que le habían empujado a votar por otra fuerza distinta.

"Las encuestas puramente preelectorales a lo mejor no tienen tanta relevancia a la hora de que los ciudadanos decidan su voto, pero, probablemente, las publicadas en los meses previos a las elecciones ayudan a crear un clima de opinión qué es difícil de medir pero que es superior al que recogen esas preguntas del CIS", apunta el investigador principal de Metroscopia, José Pablo Ferrándiz.

Precisamente de utilizar esa estrategia han acusado al director del CIS, José FélixTezanos; intentar construir un relato ganador desde el minuto uno del corto mandato de Sánchez. El exmiembro de la Ejecutiva socialista decidió modificar no sólo la fórmula de presentar las encuestas -a las que quitó la tradicional cocina que permite corregir desviaciones- sino que también cambió la frecuencia de los barómetros trimestrales por un sondeo mensual, en el que el PSOE siempre ha salido beneficiado.

Tanto, que en Ferraz alarmaba que esa ventaja tan acusada sobre el resto de fuerzas pudiera desmovilizar a su electorado ante la evidencia de la victoria. Entre los expertos no está claro cómo influyen lo sondeos, puesto que se dan "dos efectos contrapuestos", recuerda el politólogo Pablo Simón. Uno es "el del del carro ganador (la gente tiende a votar al partido que va en cabeza porque le gratifica emocionalmente); y, por otro, está el efecto 'underdog', algo así como ese sentimiento de compasión por un partido que va muy bajo", añade. Aunque "no está muy claro cuál de los dos efectos es más fuerte", remata.

Movilizar con Vox

De hecho, el auge de Vox que han dibujado los sondeos en los últimos meses y que ahora parece haberse estabilizado, es uno de los puntales en los que confían los socialistas para movilizar a los votantes del bloque de la izquierda. Sobre todo tras el aviso de las elecciones andaluzas del pasado mes de diciembre.

En este contexto, el PP de Pablo Casado ha reforzado su discurso apelando al voto útil (aquel partido que tiene más posibilidades de ganar entre dos similares), advirtiendo de que el voto a Vox podría acabar beneficiando al partido de Sánchez en las circunscripciones donde se reparten menor número de escaños.

Pero, a día de hoy, todo está tan en el aire. Ante eso, algunos han recurrido a un método no exento de riesgos; realizar promedios de todos los sondeos de las casas encuestadoras para tratar de aproximarse de una forma más objetiva a lo que en realidad puede suceder. Y parece que en las dos últimas semanas las gráficas se mueven menos de lo que podría parecer.

La Ley Electoral permite realizar sondeos pero no "publicar o difundir" sus resultados en los cinco días anteriores a la votación

En cambio, con la segunda semana de campaña llegará la sequía 'demoscópica'. El grifo de los sondeos se cortará hasta la noche electoral. La Ley Electoral (LOREG) española permite realizar encuestas pero no "publicar o difundir" sus resultados en los cinco días anteriores a la votación. Como ocurrió en los anteriores comicios, la atención girará hacia las encuestas publicadas por los medios de Andorra, donde los partidos acaban convertidos en piezas de fruta o verdura.

"No tiene ningún tipo de sentido continuar con esta prohibición porque los sondeos son un elemento que influye. No sabemos en qué sentido, pero influye como cualquier otro", apunta Simón. "Si mantenemos esta prohibición, no entiendo por qué no prohibimos también las tertulias de radio, de televisión o los periódicos", añade. "Claro que los electores pueden cambiar su voto en función de los resultados de las encuestas. ¿Y por qué no?", dice Ferrándiz. "Si las encuestas muestran un panorama competido entre dos fuerzas políticas y algunos votantes prefieren ejercer un voto útil, es algo que debería entrar dentro de la lógica", sentencia.