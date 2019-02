"La opción útil que garantiza la resolución de los problemas de España es el PP", aseguraba este lunes Javier Maroto, vicesecretario de organización y coordinador de la campaña para el 28-D. La irrupción de Vox en Andalucía, su auge incontenible en las encuestas sumado a la firmeza demoscópica de Ciudadanos produce inquietud en la sede de Génova. Se hacen números, se repasan los sondeos, se escrutan los históricos y se realizan proyecciones de lo que puede ocurrir en este escenario inédito. El factor decisivo de las urnas será la feroz competencia entre tres fuerzas del centroderecha.

Castigo a la tricefalia

La conclusión a la que llegan los analistas del PP es palmaria. Las provincias entre tres y siete escaños orientarán el resultado electoral. Vox puede lograr un gran número de papeletas pero no alcanzar escaño alguno, que, por la suma de los restos, iría a parar a la izquierda, aseguran estas teorías. Con un 49,5 por ciento de los votos, la suma de PP, Cs y Vox puede conseguir menos de 165 escaños en tanto que ese mismo porcentaje centrado en un solo partido de la derecha, el PP por ejemplo, obtendría casi 200, según un estudio de GAD3. La tricefalia del centroderecha tiene un efecto debilitador. La ley d'Hont penaliza la fragmentación. Para eso se inventó, para corregir tal 'anomalía' en el bipartidismo. El PSOE, con sólo una fuerza a su izquierda, y muy debilitada, es el menos damnificado por este efecto.

Pablo Casado repite con insistencia el llamamiento de la utilidad del voto. "En estas elecciones no cuentan los votos sino los escaños", advierte con insistencia. Tal estrategia apenas le funcionó en Andalucía, donde Juanma Moreno cosechó el peor resultado de la historia de los populares y Vox, contra pronóstico, se alzó con una docena de diputados.

El abismo andaluza

Casado salvó personalmente la campaña, se volcó en la región y levantó lo que parecía un desastre. Se centró más en Cataluña que en el voto útil y eso evitó el abismo de los 20 escaños que le anunciaban algunas encuestas. "El llamamiento al voto útil tiene riesgos", aseguran algunos candidatos del PP, que ven peligros e inconveniente en lo que denominan 'la campaña del voto basura'.

El PP es el único partido que siempre ha estado ahí cuando España lo ha necesitado, afirmaba Maroto. El lema de campaña va por esa línea: "Garantía para España, siempre". Los otros dos partidos de la derecha nunca han gobernado, no tienen experiencia de gestión, recuerdan estas fuentes. "Es por ahí por donde tenemos que ir y no decirle a la gente que su voto va a ir a la papelera, porque hay votantes que se cabrean", añaden. Ciudadanos ni siquiera tiene especialistas económicos de peso. "Garicano que no hace nada más que aparecer en los medios y no ha empatado con nadie, Toni Roldán, que es e

En la dirección nacional tienen claro que han de alternarse los mensajes entre la invocación al voto útil y a la experiencia del PP. Se insistirá mucho tanto en la rebelión separatista de Cataluña como en la impecable trayectoria de los populares como el mejor gestor de la democracia.

El PP de siempre

El ingreso en el euro fue un jalón clave en el 'milagro económico' de Aznar quedó en los anales de nuestra reciente historia. Ningún experto lo pone en duda, como tampoco la recuperación en tiempos de Mariano Rajoy, con un ritmo de creación de empleo inusitado. "Empiezan a asomar las nubes negras, pero todavía sin efectos claros en el electorado", comenta un fuente del equipo de asesores de Casado.

El nuevo PP insiste en reclamarse el 'PP de siempre', lo que tampoco termina de agradar a toda la militancia. Casado intenta imprimir su sello en esta nueva etapa, pero apenas ha tenido tiempo. Por eso advierte de los riesgos de que los votos que fueron del PP se vayan ahora hacia Vox. Algo que puede ocurrir muy seriamente el 28-D.

"El voto útil a veces va acompañado del voto del miedo", insisten estas voces escépticas. Invocar permanentemente a que si no se vota al PP volverán Sánchez y los separatistas está bien, pero hay que añadir mensajes de ilusión", añaden. "Cuando a alguien le insistes tanto en que su papeleta va a la basura, termina al final por mandarte a la basura a ti".