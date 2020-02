EEUU presiona a Europa para que acabe con el tráfico de oro desde Venezuela

El representante especial de EEUU para la crisis venezolana, Elliott Abrams, ha asegurado este miércoles, en una conferencia recogida por ABC, que dará prioridad al tráfico del oro venezolano en sus conversaciones con Europa en los próximos meses. Se trata de un sistema implantado por el régimen venezolano en el que explota las minas de oro locales para venderlo en el extranjero, según el país estadounidense de forma ilícita. Como paso intermedio, estas mercancias pasarían por Europa antes de llegar a sus destinos definitivos.

"El tráfico es ilegal porque el régimen le concede la explotación de determinadas minas a sus miembros o a los generales y les dice que es suyo, como una forma de comprar su lealtad, y estos se disponen a destruir esas zonas en un intento de extraer el máximo de oro posible en el menos periodo de tiempo", según el embajador Abrams.

"Creo que hay muchas pruebas de que la forma en que se extrae oro en Venezuela, principalmente de manera ilícita, está teniendo un efecto ecológico terrible en las áreas en las que tiene lugar y tiene un efecto terrible sobre las personas que viven en esas áreas, muchas de las cuales pertenecen a grupos indígenas", añade el diplomático, que el año pasado ya habló de este problema en las Naciones Unidas.

Ana Oramas denunció esta práctica

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, habló hace unos días en 'Espejo Público' sobre esta práctica.

A raíz del ‘Decylgate’, la reunión protagonizada por José Luis Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguezque destapó Vozpópuli, Oramas insinuó que el avión que transportaba a Rodríguez iba cargado de oro.

“No cuadran las cosas”, dijo antes de preguntarse “por qué el avión que traía a la señora Delcy siguió con otras personas de Venezuela y con cajas hacia Turquía,por qué ella tiene que ir a Doha y no regresa en el otro avión, por qué envían a hablar personalmente a Ábalos, por qué no se produce una llamada del responsable y no sea la presidencia del Gobierno o Asuntos Exteriores quien lidere este asunto".

"Yo tengo mucha relación con Venezuela, estuve viajando durante 15 años hasta hace cuatro que tuve un problema de seguridad.Lo que se está diciendo ahora es que el oro de Venezuela se está fundiendo en Turquía y que se iba con cajas, lingotes de oro y que en un determinado momento, bueno, pues aquí hay algún tema", dejando caer su hipótesis de lo que cree que hizo Delcy Rodríguez.