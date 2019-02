Un documento de Villarejo relaciona a Francisco González con el incendio del Windsor

Han pasado 14 años desde que el edificio Windsor, en Madrid, ardiese en llamas. Las investigaciones policiales concluyeron que se trató de un accidente por una colilla de cigarro mal apagada. Pero este martes, el portal Moncloa.com publica que el excomisario José Manuel Villarejo estuvo relacionado con este incidente.

En unos documentos guardados por el propio Villarejo, él anota una "acción final" en los trabajos realizados para el BBVA: "Eliminar rastros documentales de la Firma de Auditoría DEL". Estas siglas podrían hacer alusión a Deloitte, la empresa de auditoría más perjudicada con el incendio, pues ocupaba 28 de las 32 plantas, y poseedora de documentos comprometedores para el presidente del banco, Francisco González.

La relación entre Francisco González y el polémico policía, en prisión preventiva desde noviembre de 2017, está en el punto de mira desde hace semanas tras conocerse que Villarejo realizó trabajos de espionaje para frustar una OPA de Sacyr contra BBVA. "Todos los meses me da un recibito", asegura el comisario jubilado", aseguraba Villarejo sobre la entidad financiera de González en una grabación de 2005.

Ese mismo año, unos meses antes, se quemaba el rascacielos Windsor, donde Deloitte guardaba papeles requeridos por la Fiscalía Anticorrupción, que investigaba supuestas irregularidades en la venta de Francisco González Valores a Merril Lynch en 1996. Esos documentos podían comprometer el futuro de éste como presidente del BBVA. Supuestamente no había más copias que las custodiadas en aquel edificio.

En sus informes, Villarejo dejó por escrito lo que iba a ser una "acción final" sobre estos documentos comprometedores para FG: "Eliminar rastros documentales de la firma de auditoría DEL., intento de sustitución de soportes documentales originales, en su defecto eliminación física de los mismos".

Posteriormente, en otro documento, Villarejo sustituye el concepto "acción final" por "nota final", supuestamente tras concluir sus trabajos: "Esta sinopsis no pretende ser del todo exhaustiva, toda vez que parte de las actuaciones realizadas y de los datos facilitados no se han archivado por obvias medidas de seguridad (Por ello no pueden ahora recogerse exhaustivamente). El objetivo de este proyecto se ha cumplido totalmente, por lo que este GIA (Grupo de Investigación y Análisis) ya ha finalizado su cometido".