La 'contracumbre' del clima de Vox: así trata de ganarse a los agricultores

Vox ha aprovechado la Cumbre del Clima de la ONU para hacer guiños a los agricultores y ganaderos españoles, una estrategia que ya venía practicando desde la campaña electoral. Distintos representantes de la formación liderada por Santiago Abascalse plantaron en Ifema el mismo día que se inauguró el encuentro. No para alertar sobre los peligros del cambio climático, sino para dejar clara su postura: "Vox es un partido preocupado por la agricultura y la pesca, sectores donde el alarmismo sobre el clima ya ha causado mucho daño".

Allí, desde el seno de la ya bautizada por algunos como Cumbre de Greta Thunberg -en referencia a la joven activista sueca que ha acaparado el foco durante el encuentro- Espinosa de los Monteros defendió que su formación se caracterizaba por ser "conservacionista" y que siempre estaba preocupada por conservar el medio ambiente y preservar la naturaleza, pero insistió una y otra vez en la necesidad de ir con cuidado para no caer "en el alarmismo climático". "Eso puede tener graves consecuencias para el empleo", advirtió.

La COP25 ha durado 13 días y algunas horas extra, pero Vox no ha vuelto a pasear por las instalaciones. Sin embargo, sí ha lanzado varios mensajes en torno a la emergencia climática y ha organizado actividades en paralelo con agricultores.

Esta suerte de 'contracumbre' del clima tuvo su momento estrella el pasado miércoles cuando Rocío Monasterio junto a los también diputados de la Asamblea de Madrid Ignacio Arias e Iñigo Henríquez de Lunase acudieron a la jornada 'Los protagonistas del campo hablan desde su medio sobre el cambio climático', organizado por Alianza Rural en la Finca Cerro Longo, en Colmenar Viejo.

"Hoy Vox Madrid con los verdaderos conservadores del medio ambiente: los ganaderos, agricultores y cazadores. Frente a las doctrinas neomarxistas que nos intentan imponer los urbanitas en la COP25, en Vox preferimos estar en el campo y escucharles a ellos", escribía Monasterio desde su cuenta de Twitter.

Monasterio, el tractor y el 'Camelo Climático'

El partido colgaba un vídeo de la diputada autonómica con un tractor de fondo acompañado del siguiente texto: "Los apátridas de la COP25 no han querido contar con los verdaderos garantes del medio ambiente en la 'Cumbre del Camelo Climático'. Pero Vox sí ha estado con ellos en el acto de Alianza Rural".

Después vendría la gresca con Julia Otero a tenor de la España rural. La política de Vox dedicó un mensaje con vídeo a la periodista -a la que aludió directamente- y a "todos esos urbanitas que no se han enterado todavía que el tractor es diésel y que se atreven a criticar a Vox y no se enteran, porque no han salido de las ciudades en su vida". Además les acusó de"soltar sus mantras en los medios de comunicación y ese neomarxismo y esa religión que nos quieren imponer".

Cuatro horas más tarde Otero respondió con un tuit en el que explica quenació "en una aldea de 20 personas" y que es hija y nieta de campesinos gallegos, pero que tuvo que emigrar por el régimen "que usted venera". Para terminar, Otero "disculpa" a Monasterio ya que "noto que le hace ilusión ver un tractor de cerca".

No es la primera vez que Monasterio pone el foco en los ganaderos. El pasado 15 de noviembre, en los albores de la Cumbre del Clima, la dirigente del partido se dirigió a la Sierra Norte de Madrid para conocer de primera mano los problemas derivados del ataque lobos al ganado.

Acudió acompañada del diputado autonómico Íñigo Henríquez yvisitaron la explotación de Ángel, un ganadero de Paredes de Buitrago al que los lobos le están dejando sin ganado. A la cita acudían además Alfredo Berrocal, presidente de la Unión de agricultores, ganaderos y silvicultores de la Comunidad de Madrid (UGAMA) y otros ganaderos de la zona para trasladar el problema a los políticos.

Abascal de visita en el Mar Menor

Días más tarde, el líder de la formación, Santiago Abascal, visitó San Javier para "agradecer" a sus votantes el triunfo electoral que logró el pasado 10 de noviembre en la Región de Murcia, la única comunidad en la que su partido fue primera fuerza.

En un vídeo publicado a través de sus redes sociales, Abascal aparece junto al Mar Menor y charlando con vecinos del municipio. Antes de su visita a Murcia, el líder de Vox participó en una manifestación convocada por organizaciones agrarias en Almería, en la que "pidieron auxilio" para "salvar" el sector hortofrutícola.

Pero Vox ya había tratado de convertir al sector agrícola y ganadero, así como el cinegético, en uno de sus graneros mucho antes. El partido no se ha olvidado de las zonas rurales a lo largo de sus campañas electorales. En sus mítines y programa dieron muestra de ello.

Entre las medidas que promueve el partido para captar el apoyo rural destaca la revisión del modelo de aplicación de la PAC "de forma que las ayudas lleguen en mayor medida a quienes gestionan directamente las explotaciones agrícolas y viven principalmente de ello", así como "fomentar que las ayudas conduzcan a la mejora y optimización de la explotación".

Proponen impulsar una ley de protección de la tauromaquia, como parte del patrimonio cultural español; proteger la caza "como actividad necesaria y tradicional del mundo rural" y promover una licencia única a nivel nacional eliminando el sistema de licencias autonómicas e interautonómicas.

Quieren, dicen, combatir las desigualdades de oportunidades que separan a los ciudadanos del medio rural y del urbano. "Desigualdad digital, de infraestructuras, educativa, cultural y asistencial sanitaria", denuncian. Señalan también incentivos para los profesionales del mundo rural y potenciar cursos de formación.