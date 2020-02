Carles Puigdemont asegura que no se podrá "pasar página hasta que se pida perdón por el 155"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha advertido este martes de que no se podrá "pasar página" de los hechos acontecidos en el otoño de 2017 en Cataluña hasta que el Estado "pida perdón" por la activación del 155 y la "represión" que conllevó, que perjudicó "a todos los catalanes".

"El 155 es como un comodín, que les sirve para imponer sus decisiones", ha afirmado Puigdemont durante su intervención por videoconferencia en la Comisión del Parlament que investiga los efectos de la aplicación del artículo 155 de la Constitución tras la celebración del referéndum ilegal del 1-O y la proclamación unilateral de independencia.

"No se puede pasar página inocentemente sin asumir responsabilidades (...) Ya se hizo con error con el régimen del 78. Se pidió lo mismo: pasemos página, no hace falta que investiguemos los crímenes del franquismo, no hace falta que restituyamos los derechos que se pisaron de tantas familias", ha dicho.

Vía de diálogo

Puigdemont ha defendido que, tras el 1-O, buscó abrir una vía de diálogo con el Estado -"recibí críticas de sectores que hoy dan lecciones de moderación y me acusan de radical", ha deplorado- para evitar la intervención de la autonomía catalana, pero finalmente optó por la declaración unilateral de independencia (DUI) como "única opción digna y democrática" frente a la actitud del Gobierno.

La vía del diálogo fue descartada por dirigentes del PDeCat, liderados por Marta Pascal, según ha asegurado ella misma en una entrevista publicada este martes.

"Cuando Rajoy no me dio garantías, la DUI era la única opción digna y democrática para continuar el camino", ha asegurado. A su juicio, el Estado no pretendía la renuncia a la independencia, sino "la humillación a los millones de personas que votaron el 1-O y a los que salieron a manifestarse el 3-O".

"Si el Estado hubiese dado garantías, yo habría convocado elecciones", ha afirmado. "Mi temor era que si convocaba elecciones, igualmente habrían aplicado el 155", ha explicado.

No descarta vías para conseguir la independencia si no hay pacto

Por otro lado, ha considerado tan legítima la parte no independentista como la que lo es. "Todos han de poder elegir en libertad si quieren seguir o no en España", ha apuntado. "Esto solo lo defiende el independentismo", ha dicho Puigdemont.

Acto seguido, ha afirmado que le gustaría "perder un referéndum de independencia". "Sería la constatación que se han respetado nuestros derechos, que hemos ejercido el derecho de autodeterminación", ha añadido.

A su juicio, solo se puede entrar a valorar a partir de qué porcentaje se cifraría la aprobación de la independencia. "En el caso de Escocia no se calificó la mayoría, en Montenegro sí, pero solo se puede entrar en esa lógica si hay un acuerdo y se pactan los términos del acuerdo", ha sostenido. Por este motivo, señala que será su "vía preferente, pero no la única posible", aunque ha afirmado que "los procesos violentos no pueden tener su premio".

Indignación por la situación de Junqueras

También ha mostrado su "indignación" por la ausencia de Oriol Junqueras, líder de ERC, en el Parlamento Europeo, un hecho que ha comparado con un "brexit judicial", mientras sí ha celebrado las salidas de la política de Rajoy, Albert Rivera -expresidente de Cs- y de Soraya Sáenz de Santamaría.

"Espero que la lección sirva a quienes les sustituyen. Que pase lo que pase siempre habrá un Junqueras, un Cuixart, un Sànchez, un Turull, un Rull, un Romeva, una Forcadell, una Bassa que estarán dispuestos a decir 'aquí seguimos'", ha recalcado para concluir su intervención.