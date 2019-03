Sánchez pasa de la 'vieja guardia': González, Guerra, Rubalcaba, fuera de los mítines

El PSOE va bien en los sondeos, las heridas que provocaron las trifulcas internas durante los últimos tres años siguen supurando como para que la vieja guardia socialista no se sienta concernida con Pedro Sánchez tenga ningún interés en ello. Ni Felipe González ni Alfredo Pérez Rubalcaba ni Alfonso Guerra tienen previsto participar en actos de precampaña o de campaña electoral para las elecciones generales del 28 de abril "porque no les han invitado", aclara una fuente socialista consultada por Vozpópuli.

Tampoco va a tener participación nacional los ex vicesecretarios generales, José Blanco y Elena Valenciano, ambos fuera de la candidatura europea a las elecciones del 26 de mayo por expreso deseo del secretario general, aunque Blanco sí va a estar en mítines de su federación gallega, el PSdeG, para este 28-A a los que le invitan.

González a Extremadura para el 26-M

Felipe González sí tiene previsto ir a un mitin de campaña en Extremadura con el presidente de esa comunidad, el socialista Guillermo Fernández Vara, durante la campaña para las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo, según señalan a este periódico fuentes próximas al mandatario extremeño; la buena sintonía entre ambos es de sobra conocida y no hay cita con las urnas en la que no esté presente González en esa comunidad.

Sólo el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero parece haber recompuestosus relaciones con el hoy presidente del Gobierno, al punto de que en Ferraz están pendientes de ver si participa en algún acto, todavía sin cerrar, de precampaña o campaña electoral para las elecciones generales del 28 de abril, explican las mismas fuentes. Cuando regrese esta semana de China se cerrará la agenda.

De hecho, Zapatero, que fue tan beligerante o más que el resto en su apoyo a Susana Díaz en las primarias de julio de 2017, ha recompuesto su relación con el actual aparato socialista y en el episodio del relator para el conflicto en Cataluña fue el único que echó una mano a su sucesor en La Moncloa. De hecho, el 17 de febrero pasado, dos días antes del anuncio electoral, estuvo en Valencia con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para presentar a Diana Morant como candidata a la Alcaldía de Gandía:

Diana Morant se lanza a reelección arropada por Zapatero y Ximo Puig https://t.co/nQCSwEA1qV vía @somgandia_.. — javiChu36 (@javichu3636) 18 de febrero de 2019

En el entorno de esa vieja guardia se matiza a este periódico que no es que ellos estén alejados del hoy secretario general por el extraordinario enfrentamiento que ha vivido el PSOE en esta etapa, es que Ferraz, por una razón o por otra, no cree conveniente contar con ese capital humano. "Nosotros, todos, seguimos comprometidos con el partido. Aunque no nos quiera Sánchez", resume una de las fuentes consultadas.

Pero entre todos ellos también hay diferencias. De la misma forma en que Rubalcaba -al que Sánchez ofreció, sin éxito, la candidatura a la Alcaldía de Madrid- ha optado por pasar página y centrarse en dar clases de Química en la Universidad Complutense, González y, sobre todo, Guerra, no pierden ocasión de censurar al inquilino de La Moncloa, por más que sea de su propio partido.

El más incisivo de todos ellos sigue siendo el ex vicesecretario general, a quien Pedro Sánchez desplazó de la presidencia de la Fundación Pablo Iglesias para poner a la ex ministra Beatriz Corredor, algo que Guerra se tomó como una afrenta y no ha perdonado.