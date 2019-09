Calvo endurece el ultimátum a Podemos: "No habrá coalición y ellos lo saben"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha descartado este domingo cualquier posibilidad de que Podemos entre en el Consejo de Ministros y ha confirmado que Pedro Sánchez no acudirá a un segundo debate de investidura si no recibe garantías de que será elegido.

"No habrá gobierno de coalición y ellos lo saben", ha señalado Calvo durante una entrevista en La Sexta, donde ha confirmado que el PSOE y Podemos no han mantenido ningún contacto desde la fracasada reunión de cuatro horas que mantuvieron el pasado jueves en el Congreso.

La vicepresidenta ha asegurado que la entrada de Podemos en el Consejo de Ministros no se va a producir y que el equipo socialista sigue a la espera de la llamada de la formación morada para buscar una "salida intermedia"; esa tercera vía a la que el jefe del Ejecutivo aludió la semana pasada para pedir el apoyo a las 370 medidas programáticas que presentó el pasado martes.

En la entrevista, Calvo ha confirmado además que Sánchez no tiene ninguna intención de someterse a un segundo debate de investidura si antes no tiene la garantía de que será elegido. Ha justificado esa decisión en no alimentar la “frustración” de los ciudadanos.

Después de que este fin de semana los negociadores de Podemos hayan podido analizar la nueva propuesta programática y el sistema de garantías formuladas por el PSOE esta semana, ha proseguido Calvo, en el PSOE estarán "abiertos a cualquier llamada y si no lo haremos nosotros".

"Siempre he llamado yo, y no tengo problema en volverlo a hacer", ha apostillado en alusión al responsable de Podemos en la negociación, Pablo Echenique.

Cataluña, principal obstáculo

Calvo ha justificado el rechazo a la entrada de Podemos en el primer nivel del Ejecutivo en las declaraciones a su juicio "inaceptables" de responsables de la formación morada sobre Cataluña y el hecho de que los responsables del partido de Pablo Iglesias no compartan, en su opinión, "ni siquiera la estructura de cómo hay que conformar un gobierno".

La 'número dos' del Gobierno en funcioNes ha culpado, entre otros, a Jaume Asens, dirigente de los comunes en Cataluña y uno de los negociadores de Podemos en la interlocución con los socialistas. “Una de las personas que se sentó en la negociación el otro día propone un gobierno de concentración soberanista para Cataluña”, ha dicho Calvo en referencia al diputado catalán.

El propio Asens se ha encargado de contestar a la vicepresidenta en su cuenta de twitter.