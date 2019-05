El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, emplazó hoy a Podemos a que siga el ejemplo de Portugal y dé el apoyo parlamentario al futuro Gobierno de Pedro Sánchez ya que la fórmula del Ejecutivo de coalición “no despierta especial entusiasmo” en el PSOE.

“El señor (Pablo) Iglesias quiere un Gobierno de coalición, no es un secreto para nadie. No despierta especial entusiasmo por las declaraciones de Sánchez. No es imprescindible una coalición, se puede perfectamente tener un programa de gobierno que esté apoyado” por otros grupos en el Parlamento, afirmó Borrell en una entrevista en ‘Los Desayunos de TVE’.

El jefe de la diplomacia recordó el ejemplo de Portugal, en el que los socialistas han gobernado estos últimos años de la mano de Antonio Costa con el respaldo del Partido Comunista luso y el Bloque, lo que en España sería el partido ‘hermano’ de Podemos. Una experiencia “extraordinariamente relevante” en palabras de Borrell, quien animó a la formación morada a seguir los pasos de sus homólogos en el país vecino.

Consultas "complementarias"

Preguntado por la inédita ronda de consultas que Sánchez ha llevado a cabo con los líderes del PP, Ciudadanos y Podemos en La Moncloa antes de que Felipe VI haga lo propio en próximas semanas tal y como establece la Constitución, Borrell indicó que es “normal” que el presidente en funciones hable con los demás grupos políticos para ver cuál es su actitud para la conformación de Gobierno.

“Me parece que cuando el Rey le llame a consultas (a Pedro Sánchez) y le pregunte qué apoyos tiene, lo normal es que antes haya explorado esos apoyos. Es complementario a la tarea del Rey”, zanjó el titular de Exteriores.