Barones y alcaldes del PSOE creen que se debería suspender ya a los diputados presos

Algunos barones y alcaldes del PSOE consultados por Vozpópuli están viviendo en estas últimas horas de campaña con cierto temor la pugna entre el Congreso y el Tribunal Supremo a cuenta de la suspensión de Oriol Junqueras (ERC) y los tres diputados de PDeCAT, por lo que pueda afectar al voto en las elecciones autonómicas y municipales del próximo domingo.

Otros, por ejemplo en Castilla-La Mancha, señalan a este periódico que "aquí no va afectar en nada", se les suspenda o no antes de la cita con las urnas, porque la gente vota en base a parámetros diferentes que en unas elecciones generales.

Lo cierto es que el PSOE aspira a hacerse con la victoria en votos, no solo en las elecciones europeas sino en las municipales y autonómicas, y el "espectáculo" del martes en el Congreso, con los independentistas jurando o prometiendo su cargo cada uno con fórmulas a cual más esperpéntica, "y el show de los presos", en palabras de un edil, "pueda acabar influyendo".

"En estas elecciones, donde va a haber una participación más baja por lógica, cada voto cuenta", avisa esta fuente. Y si el principal temor entre los socialistas es que se produzca una desmovilización en sus filas respecto a los niveles de las elecciones generales del 28 de abril -en gran medida por el miedo a Vox-, no es improbable que el asunto del martes influya; bien por abstención propia, por movilización de PP, Ciudadanos y Vox, o por una combinación de ambas.

Meritxell Batet ha anunciado desde el Parlamento que la mesa del Congreso ha decidido solicitar un informe a la secretaría general de la cámara para "garantizar que no se toma una decisión política" respecto a los diputados presos. pic.twitter.com/bWsxwikHXW May 23, 2019

La mayoría entiende que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no puede actuar unilateralmente, pero la sensación de enfrentamiento con el Tribunal Supremo en un tema tan sensible para una parte de la opinión pública "no ayuda". Fundamentalmente estas fuentes alertan de una movilización "de última hora" del voto de la derecha, que estaba alicaído tras la dura derrota del 28 de abril.

De hecho, a la vicepresidenta tercera del Congreso y representante del PP en la Mesa del Congreso, Ana Pastor, antecesora de Batet, le ha faltado tiempo para salir a enmendar la plana a su sucesora. Considera que la Cámara no tiene necesidad de encargar un informe a los letrados sobre la suspensión de los diputados independentistas en prisión preventiva porque "la ley es clarísima".

Lo que no quieren ni Pedro Sánchez ni la dirección del PSOE es tomar una decisión antes de los comicios del domingo. Unidas-Podemos, su socio preferente en esta legislatura, preferiría no tener que suspender a Junqueras & cia, pero sabe que no va a poder evitarlo porque es un imperativo legal.

Por eso, la formación 'morada' y Ferraz intentan jugar con los plazos, en un intento por evitar la campaña victimista que a buen seguro iniciará el independentismo cuando la decisión sea tomada.