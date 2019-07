Un asesor de Sánchez 'invita' a Errejón a dar la puntilla a Iglesias

La derrota de Pedro Sánchez en su intento por ser investido como presidente del Gobierno, tras fracasar sus negociaciones con Unidas Podemos, ha provocado un duro ataque contra Pablo Iglesias de uno de los asesores de Moncloa.

Se trata de Manu Cavanilles, asesor de Estrategia y Comunicación en el Gabinete del Gobierno de Sánchez, quien se ha dirigido en twitter a Íñigo Errejón instándole a aprovechar el momento para acabar con el líder de Unidas Podemos.

Las reacciones de parte de Podemos no se han hecho esperar. Carolina Alonso, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, ha criticado "el nivel en el gabinete de Presidencia" y ha culpado a los asesores de Moncloa y a la vicepresidenta del Gobierno en funcinones, Carmen Calvo, del fracaso de las negociaciones.

Si este es el nivel en el gabinete de Presidencia y además le añadimos las filtraciones de @carmencalvo_ pues no me extraña que no haya acuerdo, tampoco que durante 3 meses no se haya negociado nada y menos aún que nos queráis llevar a nuevas elecciones sin haber movido un dedo