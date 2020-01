Arrimadas llamará a los barones del PSOE para que tumben la investidura de Sánchez

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, anunció hoy que iniciará una ronda de llamadas telefónicas con los barones del PSOE para pedirles que tumben la investidura de Pedro Sánchez, así como con los líderes de los partidos regionalistas de los que depende el candidato a la Presidencia del Gobierno en la segunda y definitiva votación del día 7.

Arrimadas empezará esta ronda por los presidentes autonómicos de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; de Aragón, Javier Lambán; y Extremadura, Guillermo Fernández-Vara porque son "los que han expresado dudas en las últimas semanas". En función de la respuesta de éstos, ampliaría la interlocución a otros dirigentes socialistas. "Nos quedan cinco días, no podemos tirar la toalla", subrayó en rueda de prensa.

La portavoz de Cs adelantó que pedirá a los barones socialistas que intenten hacer "recapacitar" a Sánchez, "frenar esta locura" de los acuerdos con Podemos, ERC y PNV, y que si no lo consigan y el líder socialista no rectifica, "que pidan a sus propios diputados que no apoyen este Gobierno y estos pactos tan lamentables para sus CCAA y para toda España en la sesión de investidura".

La respuesta de Vara fue inmediata, en cuestión de minutos desde su cuenta personal de Twitter, al subrayar que Arrimadas y Ciudadanos lo tienen "muy fácil" votando a favor de la investidura de Sánchez y así "asunto resuelto".

Arrimadas lo tiene muy fácil . En vez de llamar tanto que vote a favor de la investidura de PedroSánchez y asunto resuelto. https://t.co/fDBAPQrKPc — Guillermo Fdez Vara (@GFVara) January 2, 2020

Arrimadas insistió que lo que pretende también con las conversaciones con los líderes de formaciones regionalistas es saber "si realmente están de acuerdo que ERC se salga con la suya de tener una consulta y decidir ellos el futuro de lo que tiene que ser nuestro país" y en si están de acuerdo "en estas medidas populistas pactadas con Podemos que van a ser nefastas para la clase media y la economía y el empleo de este país".

Si bien no mencionó a ningún partido en concreto, fuentes del grupo parlamentario señalaron que las llamadas a dirigentes regionalistas incluirán al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (ERC); la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramás, y el nuevo diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte.

La portavoz naranja en la Cámara baja recordó que PSOE y Podemos suman solo 155 escaños y que necesitarán 21 más para llegar a 176 en cada votación que se presente en el Congreso de los Diputados. "Van a pasar por caja en cada votación", alertó.

Del PP: sabemos que el problema es Sánchez, pero sabemos que hay dirigentes del PP que se pudieran unir en este llamamiento a los partidos regionalistas. Min 5