Ha pasado más de un año desde la primera huelga de 'lápices caídos' en España y la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), mayoritaria en la enseñanza pública, ha decidido volver a la carga haciendo un llamamiento a los profesores para que no manden deberes al alumnado. Las vacaciones de Semana Santa se acercan y, aunque la confederación de AMPAS considera que la situación "ha mejorado" desde entonces, no es "suficiente".

Bajo el lema 'En mi casa falta una asignatura: mi tiempo libre', la Ceapa ha lanzado una campaña para poner fin a las tareas escolares, ya que consideran que "son un método de aprendizaje erróneo". "Sobrecargan al alumnado y suponen una intromisión e injerencia en la vida familiar y el tiempo de ocio", explican desde la confederación. Además, aseguran que generan "situaciones de desigualdad entre el alumnado" y "vulneran los derechos del niño".

En concreto, hacen referencia al artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño por el cual los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. "Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento", continúa el mencionado artículo.

"Desde que lanzamos la campaña inicial hasta ahora ha cambiado algo el panorama porque algunos consejos escolares han tomado partido y han decidido no poner deberes. Pero es un debate que se ha de tener presente para que la gente sea consciente de que no es normal que un niño esté todos los días haciendo deberes durante dos horas cuando llega a casa", explica a 'Vozpópuli' Leticia Cardenal,presidenta de Ceapa. Según Cardenal, la confederación aglutina un total de 11.000 asociaciones de madres y padres y "la gran mayoría está de acuerdo con terminar con los deberes".

¿Qué consideran deberes?

Sin embargo, apunta a que hay algunos padres que se posicionan en contra de la campaña porque sus hijos necesitan "refuerzos". "Si el alumno o alumna necesita un refuerzo específico y su profesor le pone tareas concretas, en Ceapa no lo consideramos deberes", aclara. Y añade que tampoco lo sería leer un artículo para comentarlo en clase con un espacio de tres o cuatro días. "De lo que estamos en contra es de mandar ejercicios iguales para todos los alumnos fuera del horario lectivo y de las consecuencias negativas que tiene si no los hacen en cuanto a puntuación negativa o castigar sin recreo", puntualiza.

El movimiento 'antideberes' toma fuerza justo después de la ruptura del pacto educativo tras las salidas del PSOE y de Podemos de la subcomisión creada en el Congreso para abordarlo. Desde Ceapa opinan que es necesario un acuerdo a nivel estatal, pero que incluya "a toda la comunidad educativa", además de los partidos políticos. Cardenal aboga por incluir este tema en su "ideal" de pacto, porque tiene que ver con el "currículum, las metodologías, la excesiva materia y el reparto de horarios".

"El pacto estaba muerto porque no había mecanismo para encajar la parte social más allá de los 25 minutos en los que podíamos comparecer en la subcomisión", considera. Sin embargo, asegura que no han apoyado que el PSOE salga del pacto. "Ellos son quienes han tomado la decisión, aunque nosotros prefiramos una negociación colectiva y no una subcomisión en la que solo estén los partidos", especifica.

Pero no solo los padres y madres de la Ceapa están de acuerdo con el fin de los deberes. Otras formaciones políticas creen que las mejoras en el sistema educativo conllevarían a que las tareas para casa resulten "innecesarias". Es el caso de Unidos Podemos. "La mejora en el sistema educativo, acompañado en un descenso de las ratios [menos niños y niñas en las clases], así como innovación y mejora de las metodologías harían profundamente innecesarios los deberes", explica Ione Belarra, portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso.

Desigualdad entre familias

"Necesitamos una apuesta decidida por la escuela pública, que actualmente no existe en nuestro país por los brutales recortes del PP, que nos han dejado 9 mil millones de euros y más de 22.500 profesores menos", denuncia. "Los deberes suponen una recarga de trabajo de los niños y niñas,que ya están muchísimas horas en el colegio, pero también para las familias, ya que en muchas ocasiones no tienen la capacidad para llevar las tareas escolares por sí mismas", señala.

Por otra parte, Belarra hace referencia a los estudios que muestran que los deberes generan desigualdad entre aquellas familias que que sí disponen de los medios personales y materiales para ayudar a sus hijos e hijas en las tareas escolares y las que no. "En ese sentido pensamos que los conocimientos, actitudes y habilidades tienen que poder adquirirse dentro del horario lectivo", apunta Belarra. Para la portavoz de Unidos Podemos, "si mejoramos metodologías, bajamos ratios y lo acompañamos con mejoras en la formación del profesorado" podríamos evolucionar hacia un sistema educativo que garantizase "el máximo desarrollo individual como social".

Desde Ciudadanos consideran que la sobrecarga de deberes, a la que se ven sometidos algunos niños, es consecuencia de una mala organización y temporización curricular. "Que los niños tengan que hacer tareas en casa puntualmente no es malo en sí mismo; debe decidirlo el profesor. Lo que es malo es que el sistema no esté organizado para que, por un lado, puedan desarrollar y aprender el máximo en la escuela y, por otro lado, disfrutar de su tiempo de ocio y familia en casa", señalan.

Por otra parte, aseguran que los deberes no son un elemento aislado de la educación, sino "una parte de la misma, que hay que revisar". "Creemos que es necesario abrir el debate curricular en su conjunto y, en concreto, tratar en profundidad el tema de los deberes. Es una cuestión que trabajamos en los documentos para el Pacto Nacional por la Educación que, lamentablemente, si el PSOE no recapacita, no podremos discutir con seriedad para lograr un consenso", recuerdan fuentes de Cs. Y piden al PSOE que recapacite "para poder abordar este y otros muchos temas de manera pausada y consensuada, para dar solución a los problemas educativos de muchos niños en este país".