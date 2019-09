El alcalde de Parla estudia denunciar al anterior regidor por las facturas en el 'cajón'

El nuevo alcalde socialista del Ayuntamiento de Parla (Madrid), Ramón Jurado (Madrid, 1973), revisará las facturas no contabilizadas por un valor de 40 millones que ha encontrado al llegar al Consistorio, por si la justificación de las mismas no fuera oportuna. Y en el caso de encontrar irregularidades emprendería acciones legales contra el anterior equipo de gobierno, del PP, según explica en una entrevista concedida a Vozpópuli.

"Y por eso denunciaremos dónde tengamos que denunciar la situación que nos hemos encontrado, para que cada uno corra con la responsabilidad que le corresponda", completa el nuevo regidor, que fue elegido tras obtener 9 concejales.

En la entrevista, Jurado pone de manifiesto la situación de "parálisis" en la que según su opinión se encontraba el Ayuntamiento parleño al llegar a la alcaldía: "Encontramos un contrato con una empresa de limpieza, y nos dimos cuenta de que después de 14 meses solo se había pagado un mes", destaca Jurado, que da otro ejemplo del panorama que se encontró en el Consistorio: "En 2015, cuando llegó el PP la deuda era de 369 millones y hoy tenemos 431 millones. A los que hay que añadir 40 millones más que nos hemos encontrado sin reconocer".

Apoyo de Podemos

Los socialistas de Parla han recuperado una alcaldía después de cuatro años de oposición, y han conseguido el apoyo de Podemos y que la agrupación vecinal de Mover Parla se abstuviera. Sin embargo Jurado, que apunta que con 9 concejales podían haber gobernado perfectamente en solitario, cuenta con el apoyo de Podemos: "Pero creemos que nuestros socios prioritarios y naturales son los grupos de la izquierda. Y ofrecimos al Grupo Podemos gobernar de forma conjunta y que se hicieran copartícipes de levantar esta ciudad, en la que es necesario el compromiso de todos".

Preguntado por la posibilidad de que el entendimiento entre el PSOE y Podemos en Parla se pueda trasladar a la política nacional, Jurado considera que se trata de dos mundos diferentes: "Yo entiendo que la política municipal no tiene nada que ver con la política autonómica o central. Aquí en Parla todos nos conocemos, y eso supone una facilidad para llegar a acuerdos. Yo he ido al colegio con algún concejal de Podemos, y eso facilita mucho las cosas", completa el alcalde, que reclama "diálogo, flexibilidad y un poquito de humildad por todas las partes".

En cuanto a la candidatura de Íñigo Errejón con Más País, Jurado cree que las posturas ideológicas de este político "son un poco menos radicales, o un poco menos extremistas que las del Grupo Podemos. Y por eso creo que podría convertirse en un puente entre el PSOE y Podemos".

Preguntado sobre si Más País podría perjudicar al PSOE o a Podemos, el regidor de Parla lo tiene claro: "Nosotros en el PSOE creemos que va a tener más incidencia en Podemos... En cualquier caso, siempre que sume, bienvenido sea".

Tranvía de Parla

En la entrevista, Jurado hace especial hincapié en la "injusta" situación laboral que padecen los trabajadores del tranvía de Parla: "Me he reunido con la empresa, que es Globalvía, que es la que gestiona ahora mismo el tranvía, y con los trabajadores. Después de escucharles he entendido que sus reivindicaciones son bastante lógicas, porque llevan 12 años con el mismo convenio colectivo. Y además hay un agravio comparativo con el resto de trabajadores de los diferentes tranvías de la Comunidad de Madrid", destaca.

Jurado pone de manifiesto entonces unos datos que muestran el agravio comparativo. Como que un trabajador del tranvía de Parla percibe un 40% menos que otro del tranvía de Boadilla del Monte o de Las Tablas (Madrid). "El Consorcio de Transportes debería tenerlo en cuenta, ya que las aportaciones a los diferentes tranvías es muy desigual con respecto a Parla".

El primer edil considera por ello que hay un agravio comparativo: "Porque entre 2007 y 2013 la aportación de la Comunidad de Madrid al de Las Tablas fue de 133 millones, al de Boadilla 280 millones, mientras que al de Parla solo 11 millones. Eso nos crea una desigualdad que el Ayuntamiento de Parla no tiene por qué soportar. Los vecinos de Parla son tan vecinos de la Comunidad de Madrid como los de otros puntos", lamenta Ramón Jurado.

Tranvías madrileños

Precisamente, el tranvía de Parla estuvo en el origen de las acusaciones de corrupción contra el PSOE de Parla, pese a que después la Cámara de Cuentas cerrara cualquier sospecha de irregularidad: "No sé si eso también se puede decir en otros tranvías....", matiza Jurado, que de forma indirecta alude al reciente informe de la Fiscalía anticorrupción de Púnica que ofrece datos de las posibles mordidas abonadas a políticos del PP por el tranvía de Boadilla del Monte.

El regidor destaca que una resolución de la Cámara de Cuentas estableció que en el tranvía de Parla no había ninguna responsabilidad contable de los concejales ni de las personas que decidieron que se construyera: "Y sí es verdad que con el tranvía de Parla se ha cometido una grave injusticia", replica.

"Yo no sé qué ha pasado en otros tranvías, pero hay una cosa que es evidente", prosigue Jurado, que aporta unos datos en los que basa su opinión: "El tranvía de Parla es el metro ligero que transporta más viajeros. La mejor de las previsiones era de 3.600.000 usuarios y ahora tenemos 6.000.000. Prácticamente hemos doblado la mejor de las previsiones del Consorcio. Además es el medio sobre vía férrea más barato construido en toda la Unión Europea, y eso lo dice el Consorcio", sostiene el regidor, que concluye que el tranvía de Parla es "infinitamente más barato por kilómetro construido que el resto de los tranvías de la Comunidad".

"Una injusticia"

El tranvía de Parla estuvo en el origen de la salida de Tomás Gómez de la política, ya que fue apartado de la secretaría general del PSOE madrileño por Pedro Sánchez ante las sospechas de las irregularidades en la construcción de esta infraestructura. Y por eso, ante la pregunta de si considera que se cometió una injusticia con Tomás Gómez, Ramón Jurado defiende el trabajo realizado en el municipio por el ex secretario general del PSOE madrileño: "Él dejó la política hace muchos años y cambió la fisonomía de esta ciudad. Y eso nadie lo puede negar. Fue el alcalde de una ciudad de más de 100.000 habitantes más votado en dos ocasiones, en 2007 y 2011. Yo sé que la gente tiene muchas ganas de hablar de Tomás Gómez, pero la realidad es que es hoy cuando se está cometiendo una gran injusticia, y no cuando gobernaba Tomás Gómez".

Y para solucionar esta "injusticia", el alcalde de Parla quiere que la Comunidad de Madrid y el Consorcio de Transportes, pero también el Ministerio de Hacienda, gobernado por su partido (PSOE), se impliquen en las soluciones que pretende darle a Parla, que según el regidor ha sido "gravemente perjudicada por decisiones políticas".

Así, el Ayuntamiento de Parla va a reclamar al Ministerio de Hacienda un plan de reestructuración de la deuda: "Porque consideramos que la situación económica de Parla es grave, ya que su renta per cápita es la más baja de toda la Comunidad de Madrid, y por eso exigiremos tanto al Ministerio de Hacienda, siendo incluso de mi partido, como a la Comunidad de Madrid, que se impliquen y se comprometan a solucionar el problema de Parla, que sin embargo es la tercera ciudad más segura de la Comunidad".

"Problema acuciante"

Y en sus 100 primeros días, Ramón Jurado se ha puesto manos a la obra, y ya ha cursado la petición para mantener una reunión con la Consejería de Hacienda: "Hemos solicitado reuniones con la presidenta de la Comunidad y el consejero de Transportes para solucionar el tema del tranvía, que es un problema acuciante, y hasta ahora la única persona que me ha dado cita para una reunión ha sido el consejero de Transportes, el señor Ignacio Aguado".

En concreto, el Consistorio parleño tiene intención de reclamar "una condonación de la deuda y que el plan de pago a proveedores se alargue en el tiempo", con la intención de recuperar "oxígeno" y así poder solventar el día a día del Ayuntamiento: "Es difícil cuadrar las cuentas de Parla porque tenemos unos presupuestos prorrogados desde 2010. Y durante este mandato tenemos intención de impulsar una serie de desarrollos urbanísticos industriales y creo que pueden ser un balón de oxígeno para nuestra economía", concluye Jurado sobre sus planes de futuro en el Consistorio, en el que ha cumplido ya sus primeros 100 días.