Albert Rivera: "Sánchez es el único presidente posible, que arme ya el gobierno"

"No vamos a apoyar a Sánchez, ni nos vamos a abstener; es Sánchez el único que puede formar gobierno, si quiere socios, que lo haga. Ya lo dijo en la campaña, tiene que ponerlo en marcha". Albert Rivera rechaza todas las especulaciones sobre una posible abstención en alguna de las futuras rondas de investidura.

Albert Rivera se lo ha transmitido al Rey en la ronda negociadora. No apoyará un gobierno de Sánchez, ni lo facilitará mediante abstenciones. "Si se repiten elecciones sera porque Sánchez quiere, porque ha gobernado estos últimos cuatro años con sus socios de Podemos o nacionalistas en Baleares, en Madrid, en País Vasco, en Valencia, él tiene que hacer el trabajo, que busque sus apoyos, está claro quiénes son, con quienes lleva el sanchismo gobernando".

Oposición firme y constructiva.

Ciudadanos, si no puede gobernar, asumirá el resultado en la oposición, que es lo que deciden los españoles. "Pero haremos una oposición firme al Gobierno y leal a los españoles. Vamos a defender nuestras posiciones, vamos a vigilar al Ejecutivo, para que no suba los impuestos, que no pise ninguna línea roja de la Constitución, que no haga concesiones. Haremos pactos de Estado en asuntos que están demasiado tiempo sin resolver. Oposición firme y constructiva.

Si Sánchez ha gobernado con Carmena, con Compromís en Valencia, en País Vasco, tiene mayoría, tiene que armarla y ponerla en marcha, no nos gusta pero tiene que hacerla. Pedir que PP o Cs se abstengan son especulaciones.

Le pidió Rivera a Sánchez que ponga cuanto antes en marcha en marcha el Ejecutivo. Necesitamos una Legislatura ya, hay muchos asuntos pendientes, es a Sanchez le corresponde mover ficha".

Sobre la cuestón de Navarra, el líder de Cs se pronunció en forma tajante y extensa. "Lo que ocurre en Navarra muy grave porque el PSOE ni siquiera muestra dudas a la hora de pactar con Bildu, ni siquiera se están planteando que Batasuna no puede tener la batuta de un gobierno". Y añade que la coalición de Navarra Suma ha ganado las elecciones.

"Sánchez no puede convertir Navarra en tabla de salvación de los independentistas. Simplemente con la abstención de los socialistas, entrar en el Gobierno Navarra Suma, que es quien ha ganado los comicios. "Es una cuestión de Estado, Navarra no es asunto de cambio de cromos. Sánchez debe dejar de marear la perdiz, no torpedee el gobierno de UPN, Cs y PP. Lo han decidido los navarros.

Sobre los pactos, ha preferido no entrar en declaraciones. "Vamos a darnos unos días para que se formen los equipos, cuando haya gobiernos lo anunciaremos, y una vez cerrado esa fase, hablaremos de la investidura. Si de Ciudadanos se acabara con gobiernos limpios, liberales, constitucionalistas, Navarra, León, Murcia, Madrid, son zonas donde Ciudadanos tiene que decidir gobiernos".