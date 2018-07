Los afiliados del PP toman la palabra: "No somos los palmeros de nadie"

Es la hora de los afiliados. Por primera vez, el PP da la voz a sus militantes para participar de forma directa en la elección del líder nacional del partido. Se ha dicho que son pocos -66.706 inscritos, un 7,6% del censo total-, se ha escrito que sufren presiones, que su voto está ya decidido porque tienen tal o cual cargo. Lo niegan. "No somos los palmeros de nadie. Eso es incierto", dicen.

Vozpópuli propuso a las tres candidaturas favoritas, que encabezan María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, organizar un debate con tres afiliados de su elección que apoyasen sus respectivas listas. Los equipos de Casado y Cospedal respondieron de inmediato y colaboraron de forma activa con la idea. La candidatura de Saénz de Santamaría no envió a nadie. Los reiterados intentos de este diario para que se sumasen a la iniciativa no obtuvieron respuesta.

María y Fernando

María García tiene 30 años, es de Toledo, pertenece a Nuevas Generaciones y apoya a Cospedal. Fernando Colorado tiene 42 años, es de Madrid y apoya a Casado. Los dos coinciden en que el PP vive un momento histórico con este proceso de sucesión de Rajoy y confían en que el partido salga más fuerte y unido de las primarias del jueves y el congreso de los días 20 y 21 de julio.

"Al final todos ganamos. Lo que importa es el PP. Cada uno apoya a su candidato, pero todos estaremos detrás del que gane", dice García. "Qué tensión no hay en una casa con varios hermanos que van a jugar. La campaña ha tenido la tensión normal dentro de un debate de ideas por querer lo mejor para el partido. Lo que es cierto es que cuando el 21 de julio tengamos un presidente todos estaremos a una y seguiremos adelante por el bien del partido y por el bien de España", añade Colorado.

García y Colorado reconocen que el PP atraviesa dificultades, pero creen que este proceso está sirviendo para despertar a la militancia. Cada uno de ellos llegó al partido por caminos diferentes. Colorado explica que es casi una cuestión de cuna, porque ya iba a las sedes con sus padres. García sitúa las manifestaciones contra la excarcelación del etarra Iñaki de Juan Chaos como el momento que le animó a dar el paso de afiliarse.

"El partido es nuestro día a día", explica García. "Se hace campaña, se preparan actos... Eso que dicen que somos los palmeros del PP es incierto. Se nos tiene en cuenta para tomar decisiones importantes". "Dicen que somos palmeros, que vamos solo a los actos. Y no es verdad. Todo afiliado tiene la oportunidad de aportar ideas y sumar", dice por su parte Colorado. "Aquí en Madrid se han abierto una serie de foros sectoriales en los que se aportan ideas. Lo que sale de esos foros, por decirlo coloquialmente, se mete en una coctelera, se agita y se sacan ideas para los programas electorales".

¿Qué se juega el PP?

¿Qué se juega el PP este jueves? Los dos coinciden en que el PP necesita recuperar su credibilidad como alternativa de Gobierno. "Nos jugamos salir reforzados como partido, con nuestros principios, nuestros valores y que los afiliados y simpatizantes nos volvamos a reconocer", asegura Colorado. "Para ganar el gobierno del país, primero tenemos que recuperar a nuestro afiliado y simpatizante". "Tenemos que volver a agarrar nuestros valores y nuestras ideas porque sin ellas no hay victoria", considera García.

Los siete años de Rajoy en la Moncloa han sido un camino tortuoso. La crisis económica, la abdicación del Rey y finalmente el golpe separatista en Cataluña. La corrupción ha castigado con dureza al PP. Los dos afiliados reconocen que Rajoy ha hecho muchos esfuerzos. Pero que las dificultades han desmovilizado a los electores y simpatizantes del PP, que han encontrado refugio en partidos nuevos como Ciudadanos. García y Colorado admiten que más de un amigo y compañero de trabajo le ha echado en cara su militancia cuando ha salido algún caso en los medios de comunicación.

"No es grato levantarte algunas mañanas y escuchar de partido eso y tener que ir a tu puesto de trabajo y con tus amigos a defender que no todo el PP es lo que han hecho más de los deseados", explica Colorado. "Hay que ser firmes ante la corrupción. El PP en el Gobierno ha tomado las medidas necesarias. Se ha sido muy valiente en ese sentido. Si hay alguien que quiera aprovecharse del PP, este no es su sitio".

Por qué apoyan a Cospedal y Casado

La suerte está echada. El voto de los afiliados elegirá a dos de los seis aspirantes en la carrera por la presidencia del PP. Ellos tienen clara su elección. "El proyecto de María Dolores de Cospedal no solo es ilusionante, sino es fuerte. Quiere un partido unido que nos lleve a todos a la victoria. Ella ha ganado dos elecciones como cabeza de lista y ha demostrado que es capaz de gobernar y eso es algo importante", dice García.

"Yo apoyo a Pablo Casado porque es el único candidato que propone recuperar el debate ideológico en su campaña", explica Colorado. "El segundo motivo es una ilusión que no la he visto en otros candidatos. La política no es sólo una experiencia, una gestión, sino que también es una ilusión, es algo visceral. Sin ilusión no se puede ganar y yo creo que Casado está generando esa ilusión y la seguirá generando en el futuro".