El abogado Andreu Van den Eynde, representante del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el exconseller Raül Romeva, ha iniciado este martes su informe de conclusiones finales del juicio del procés denunciando la existencia de una causa general que “persigue una ideología”. En su exposición, ha acusado a la Fiscalía y a los guardias civiles de mentir y ha llegado a decir que sus clientes son "el símbolo de la adscripción cristiana, el pacifismo y la no violencia".

El letrado ha sido especialmente crítico con el papel de las acusaciones y en especial de la Fiscalía a la que ha afeado haber incurrido en ruido y sesgo. “Tenemos dos coches rotos y hablamos del Apocalipsis”, ha dicho en relación a los vehículos de la Guardia Civil destrozados ante la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017, días antes del referéndum.

Sobre el día de la consulta, ha admitido que la Generalitat impulsó la votación suspendida por el Tribunal Constitucional, pero se ha centrado denunciar que las fuerzas de seguridad no cumplieron el auto en el que se hablaba de mantener la "paz ciudadana". Ha criticado que eso molestaba al Ministerio del Interior y se obvió. Ha restado peso también a las advertencias de riesgo de violencia recogida en los informes de los Mossos. A su entender, hacían referencias a "grupúsculos" que había que describir porque no se conocían.

El día del referéndum

"Ahí nadie tiró para adelante el 1 de octubre pensando que pasaría lo que pasó", ha expresado en defensa de la Generalitat y ha querido destacar lo desmesurado de la acusación por rebelión con una pregunta: "¿Por qué generó risas que alguien preguntase en el juicio si había armas?". En este sentido, ha puesto de manifiesto que en el Gobierno central nadie previó tampoco que hubiese riesgos.

Sobre la reunión días antes del 1-O cuando la Prefectura de los Mossos pidió a Junqueras y el expresidente Carles Puigdemont la desconvocatoria de la consulta, Van den Eynde tan solo ha comentado las declaraciones de uno de los mandos, quien dijo creer haber oído al exvicepresidente decir que dejarían trabajar a la policía. Ha obviado, en cambio, el testimonio de otro mando que recordó cómo Junqueras se escudó en el mandato del pueblo para mantener el referéndum pese a los avisos de que habría violencia.

"Muchos guardias civiles exageran o mienten", ha denunciado Van den Eynde, al tiempo que ha justificado los insultos a los agentes: "Van con el cargo, es lo que hay". "Esa supuesta violencia esos actos que contamos con los dedos de una mano están conectados con la dinámica", ha insistido para desvincularlos luego de la actuación de los acusados. "Se ha pasado la estadística por ahí", ha reprochado a las acusaciones y los investigadores a los que ha recordado que "fueron a votar 2,3 millones de personas".

Censura los términos usados por la Fiscalía

Ha censurado que ese sesgo de la Fiscalía se expresa en el mismo vocabulario empleado con términos como “asedio” o “devastar”: “Para ellos, un mosso no llama por teléfono, usa la clave 21”. Van Den Eynde ha recordado que se trata de una investigación prospectiva que se inició en 2015 y tuvo el impulso en recortes de prensa que sirvieron para investigar a un Govern, que estaba aforado.

Además ha utilizado las diferencias mostradas entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado para destacar que la situación “no estará tan clara”. Al mismo tiempo, ha advertido al tribunal que la sentencia sentará un precedente que fijará los límites de la “disidencia política”. “Ruidos, estridencias y mentiras”, ha arrancado su intervención.

Ha calificado algunas de las pruebas clave de la causa como “comodines” para las acusaciones y se ha centrado en el documento Enfocats, considerado por los investigadores como la hoja de ruta donde se detallaban los planes para lograr la independencia. “Es un panfleto, es humo”, ha dicho.

La letrada "exageró"

Sobre el 20 de septiembre ha insistido en que era una jornada festiva “¿Que hubo insultos? Puede ser, es deporte nacional”, ha comentado. Y respecto a los coches de la Guardia Civil ha alegado que el problema es el simbolismo, pero que nadie sabe bien quien los vandalizó. Sobre el papel de su cliente Junqueras ha destacado que su intervención aquel día fue para pedir "civismo y tranquilidad".

Se ha extendido casi hasta la mofa al recordar las explicaciones de la letrada del Juzgado que tuvo que escapar por un tejado el 20S. Sobre ella ha dicho que ha quedado demostrada su adscripción ideológica, "seguidora de grupos antindependentistas en Facebook. Enmarcó su testimonio en "la banda sonora de terror de la acusación", pero ha defendido que "se fue sin problemas por la puerta de atrás".

"No hubo ningún asalto (...) el registro se pudo hacer", ha zanjado. A su juicio, si los detenidos no fueron al registro en la Consejería de Economía no fue porque no se pudiese, sino porque los arrestados se acogieron a su derecho de acudir directamente al Juzgado de guardia.

Ha respondido directamente al fiscal Javier Zaragoza quien la semana pasada apeló al jurista austriaco Hans Kelsen para describir como un "golpe de Estado" lo sucedido en Cataluña. Van den Eynde ha replicado que Kelsen ya está superado por los juristas modernos ya que tenía un concepto muy normativo que puede dar lugar a muchos titulares. "Se confunde la desobediencia con la rebelión", ha concluido el letrado quien ha empleado mucho más tiempo en negar la tesis de la Fiscalía que la de la Abogacía, que acusa por sedición.