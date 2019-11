"No hay color. Me arde Whatsapp. Ha hecho llorar al perrete", tuiteaba el candidato por la provincia de Badajoz. Aupado por las encuestas y por su propio equipo y militantes, el dirigente de Vox ha advertido este martes que no se van a dejar llevar por los "cantos de sirena". "No, no tenemos expectativa. Es un profundo error", ha insistido en una entrevista para Es la Tarde de Dieter.