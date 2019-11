El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado este lunes en rueda de prensa que su partido, en las elecciones celebradas este domingo, ha "frenado a la ultraderecha", pese a que Vox ha pasado de 24 a 52 diputados.

Ábalos se ha enzarzado con un periodista el respecto de esta cuestión, porque este le ha dicho que uno de los objetivos del PSOE era frenar a la ultraderecha y "eso no se ha cumplido". "Ustedes daban por hecho que ganaban las elecciones. Con lo cual, todos sus objetivos de campaña partían de ese presupuesto, ampliar resultado o frenar a la ultraderecha. Frenar a los franquistas, creo que dijo Sánchez en Barcelona; eso no se ha cumplido...", empieza diciendo el periodista. En ese momento, Ábalos le interrumpe para poner en duda que ellos no hayan frenado a Vox.

"La ultraderecha solo tenía una manera de compartir Gobierno que es como ha hecho en Andalucía, como ha hecho en Murcia y en Castilla y León, no me diga que no la hemos frenado, porque le objetivo era que iban a sumar las tres", ha dicho Ábalos.

"No quiero debatir con usted. La ultraderecha ha pasado de 24 a 52 escaños, no creo que sea precisamente un freno", ha manifestado el periodista, para luego terminar de plantear a Ábalos la pregunta.