Zapatero apuesta por reformar el Código Penal “para reconducir el conflicto en Cataluña”

José Luis Rodríguez Zapatero ha concedido una entrevista en la que se ha mostrado encantado con el nuevo Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, una coalición por la que apostaba ya desde el pasado mes de abril. “Apoyo este Gobierno. Me pareció siempre la fórmula que había que defender, pero no he tenido ningún tipo de intervención. Durante meses o años hemos estado casi denostando a la política porque no había capacidad de llegar a acuerdos y formar Gobierno. Ya se ha hecho. Alguna vez tenía que llegar uno de coalición en España, no podíamos ser la excepción”, ha señalado en ‘El Español’.

Al recordarle que fue el propio Pedro Sánchez el que lo llegó a cuestionar, ha dicho: “Creo que estaba en un juego estratégico y negociador”. “Tras las primeras elecciones se estuvo negociando y claramente se estaba dispuesto a un Gobierno de coalición. Tendrán que pasar algunos años hasta que este dilema sólo tenga una respuesta: en España o hay un Gobierno PSOE-Podemos o hay un Gobierno de la derecha”.

"Este Gobierno nos puede permitir reencauzar el gravísimo conflicto en Cataluña"

Además, el que fuera el expresidente de Gobierno entre 2004 y 2011 se ha mostrado partidario de un diálogo con los partidos independentistas, porque “esos dos millones de votos van a seguir ahí” pese a cualquier intento de mano dura.

“Me gusta este Gobierno y la mayoría que lo sustenta porque obliga a ambas partes. Cuando uno se compromete en un acuerdo es porque quiere que salga bien. Y se ha comprometido el PSOE, el Gobierno y ERC. Los dos tendrán que hacer un gran esfuerzo de compromiso: unos de valentía y otros de renuncia, sabiendo que en la renuncia hay también valentía. Nos puede permitir reencauzar el gravísimo conflicto en Cataluña de los últimos tiempos”, ha indicado.

Zapatero sobre el encuentro de Sánchez con Torra: “La política es necesidad"

Zapatero “aplaude” que Sánchez haya dialogado con Torra porque necesita a su partido. “La política es necesidad, no poesía. Es contingencia, racionalización del conflicto y resolver una situación: la primera es la de la gobernabilidad y, después, intentar encauzar la crisis de Cataluña. Hasta ahora ha habido síntomas clarísimamente positivos como la abstención de ERC a un líder que apoyó el 155”. Sin embargo prefiere no valorar si es algo táctico o de fondo.

"La generación de Rufián es decisiva"

Al preguntarle si entre estos síntomas está que ERC se ha dado cuenta de que la independencia no es posible y ha decidido jugar en el marco autonómico de la legalidad vigente, ha declarado: “Ojalá. Es pronto para hacer una valoración así, pero los síntomas apuntan en esa dirección. No se pide a nadie que renuncie al programa máximo y el suyo es y va a ser la independencia. Pero convivir en democracia es precisamente tener que renunciar al programa máximo. La generación de [Gabriel] Rufián es decisiva. Al final, el poder y los procesos históricos son generacionales” y puntualiza: “Creo que son conscientes de que ahora no es posible”.

Zapatero se ha mostrado partidario de la reforma del Código Penal: “Los mismos que invocan con tanta potencia la soberanía nacional ponen el grito en el cielo cuando ésta hace algo como modificar el Código Penal, con las consecuencias que sea. Dicen que sería un atentado. Soy un firme partidario de que la política criminal y en relación al Código Penal puedan servir para sustanciar la reconducción de un conflicto, por supuesto. La realidad es la que es. Esos dos millones de votos van a seguir ahí. Podemos decir que nos dan igual…”.

“La política está para evitar que llegue el Derecho Penal”

De ser así, la política estaría intercediendo en la Justicia pero el socialista no lo veo así. “No prejuzguemos la consecuencia pero, desde luego, si ese es el resultado y si eso es fruto de una mayoría parlamentaria, que debe ser absoluta, no le veo el reparo. ¿Aceptamos o no las reglas de la democracia?”.

"El 'procés' es consecuencia de un desastre"

También se ha reafirmado en que tampoco le gustó mucho la sentencia del Supremo sobre el 'procés'. “Es consecuencia de un desastre: el de las leyes del Parlament [de desconexión], el 1 de octubre o la querella del fiscal general [José Manuel] Maza. Soy partidario de un principio clásico que a veces se olvida: la mínima intervención del Derecho Penal. Cuando llega, si tiene que llegar, todo se complica. La política está para evitar que llegue el Derecho Penal”.

En ningún momento condena que declararan la independencia en sede parlamentaria o incluso de que hayan advertid de que van a volver a hacerlo. “No es este el momento para hacer este debate, porque hay una sentencia y está provocando sus efectos. Cuando pase un cierto tiempo, creo que la sociedad española tiene que hacer un debate sobre el alcance de los hechos que se produjeron. Yo expondré mi opinión”. Después añade: “El debate habrá que hacerlo cuando cumplan la condena, se sustancie todo y nadie piense que se intenta interferir. Hay que esperar un poco”.

"Cs es uno de los casos de suicidio político que pasará a los manuales"

También ha arremetido contra Ciudadanos. “Es uno de los casos de cuyo suicidio político que pasará a los manuales, por lo que [el PP] va a tener el terreno del centro derecha. De Vox tiendo a pensar que tiene más de coyuntura que de proyecto de fondo”. Además recomienda a Pablo Casado fijarse en Soraya Sáenz de Santamaría y volver al centro si algún día quiere ser presidente del Gobierno. “

“En casi todos los países hay izquierda y derecha. No nos vamos a rasgar las vestiduras ahora. Eso no obsta para que pueda haber algún tiempo de diálogo y acuerdos. Llevamos con inestabilidad prácticamente desde 2015”.

“Ojalá el PP tuviera la actitud de Pablo Iglesias"

Por ello, se ha mostrado partidario de que Sánchez y Casado acerquen posturas: “Expreso mi más firme deseo de que Pedro Sánchez hable todo lo que pueda con Pablo Casado y también de que Casado se dé cuentade que si aspira a ser presidente del Gobierno no es suficiente decir a todo que no y que todo es un desastre”. “Ojalá el PP tuviera la actitud de Pablo Iglesias en los temas de Estado. Sin duda podría haber acuerdos sobre Cataluña, las pensiones, la reforma laboral o la política exterior, por orden de prioridad”.

Zapatero apuesta por Sánchez y pronostica que dentro de cinco años, “seguirá en la Moncloa”. Mientras que no apuesta por la figura de Pablo Casado. “Me parece importante que el PP tenga un liderazgo que funcione. Él es joven. Lo razonable es que Sánchez tenga esta legislatura y otra, y que Pablo Casado pueda ser líder de la oposición”.

Después arremete contra Inés Arrimadas, a la que no ve ahora ni en cinco años. “Pero… ¿está? ¿Ahora está? Le tengo aprecio, respeto y consideración. Discrepo de su discurso, pero lo reconozco valiente”.

En la entrevista también se ha referido a Vox, sobre el que ha dicho: “La versión más cutre es la dictadura progre de Vox. Es una interpretación enfermiza” y añade: “Acabará diciendo que la tierra es plana”.