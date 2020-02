Vox veta la declaración institucional del Ayuntamiento de Madrid en el 8-M

El Ayuntamiento de Madrid no aprobará una declaración institucional con motivo del 8 de marzo debido a que Vox no ha respondido a la iniciativa del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida para pactar un texto con todos los partidos. Por tanto, el Pleno de Cibeles se votará una proposición presentada por el resto de grupos.Este lunes el PP, Ciudadanos, Más Madrid y PSOE han presentado el texto de esta proposición, que alude a la condena del "negacionismo de la violencia de género" y al compromiso de implementar las 21 medidas aprobadas para "erradicar la violencia machista", además de señalar que el feminismo "tiene una gran capacidad transformadora".Según han indicado fuentes del área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, que encabeza el edil de Ciudadanos Pepe Aniorte, desde el área se pretendía aprobar un declaración institucional firmada por todos los grupos "pero finalmente será una proposición dado que Vox nunca ha contestado". El equipo de Aniorte destaca que esta proposición consensuada con el resto de los grupos "busca un reconocimiento a todas las mujeres pioneras y, sobre todo, quiere impulsar un feminismo transversal que no deje a nadie atrás".Además de las 21 medidas aprobadas por todos los grupos y la abstención de Vox, la proposición registrada propone "condenar expresamente todos los asesinatos de mujeres que se produzcan en la ciudad" y también "condenar públicamente las muestras de odio hacia las mujeres y al negacionismo de la violencia de género". Esta proposición también incluye el compromiso a "apoyar a las organizaciones que trabajen apoyando a mujeres y defiendan el derecho de las mujeres" así como "trabajar en la erradicación de actitudes que reproducen y perpetúan la desigualdad".Este texto subraya asimismo que el 8 de marzo debe ser "un día para la unidad" porque el feminismo "tiene una gran potencia transformadora pero cuando es transversal es invencible", además de señalar que aunque el consenso puede no ser siempre "el camino más fácil" es el que llevará a conseguir el objetivo de la igualdad, pues la "real todavía está lejos". Además, se reconoce la labor de Concepción Arenal en el bicentenario de su nacimiento, destacando que es una de las precursoras del feminismo español.