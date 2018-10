Villarejo informó a Cospedal de que el jefe de la UDEF estaba boicoteando la 'Gürtel'

El excomisario José Manuel Villarejo le ofreció en plena tormenta del 'caso Gürtel' a la entonces secretaria general del PP María Dolores de Cospedal los servicios del responsable de la investigación para boicotear las pesquisas. Eso es lo que se deduce de la conversación entre ambos que este miércoles publica el diario 'Moncloa.com'. Como muestra de su eficacia, Villarejo le dice incluso que ese comisario, llamado José Luis Olivera, ya ha obstaculizado diligencias del mayor caso de corrupción que ha sacudido a la formación.

Fue durante la charla que Villarejo mantuvo en 2009 en el despacho de Cospedal, en la sede nacional del PP en la calle Génova de Madrid. Al encuentro también asistió el marido de la exministra de Defensa, Ignacio López del Hierro, el encargado de llevar hasta allí al polémico mando de forma clandestina en un coche con cristales tintados, introduciéndole por el garaje para que nadie le viera.

“Os lo digo, pero por favor que no trascienda: el segundo de abordo de Juan Antonio (González), es un hombre nuestro, Olivera, que habrán oído mucho hablar de él. José Luis (Olivera), que te diga Juan, cada vez que hay un tema duro… Técnicamente es el tipo que tal... con lo cual este tío es la leche, totalmente de confianza y él es el que, gracias a él, ha boicoteado mil cosas”, le dice Villarejo en la conversación que él mismo grabó y que ahora ha salido a la luz.

Juan Cotino

En esa primera exposición se escucha a Cospedal decir que ya conoce el perfil de Olivera. “Eso me lo ha dicho Juan”, comenta. Se trata de Juan Cotino, exdirector general de la Policía durante el Gobierno 'popular' de José María Aznar y persona muy vinculada al PP, partido por el que llegó a desempeñar varios cargos en la Comunidad Valenciana, incluso fue vicepresidente en el Ejecutivo autonómico de Francisco Camps. Se encuentra actualmente investigado por varios delitos de corrupción.

Olivera era entonces responsable de la UDEF, la Unidad de la Policía Nacional encargada de investigar la trama Gürtel. Su superior jerárquico era Juan Antonio González, entonces comisario general de Policía Judicial, al que se le vinculaba al PSOE. Ambos ya habían llevado a cabo otras investigaciones relevantes contra la corrupción política como el ‘caso Malaya’ en Marbella.

Ascenso con el PP

Pese a haber estado al frente de la operación Gürtel, Olivera experimentó después una meteórica carrera con el Gobierno de Mariano Rajoy. Llegó a ser nombrado responsable el CITCO, la macroestructura creada para coordinar todas las investigaciones sobre terrorismo y crimen organizado en el Ministerio del Interior. No fue cesado hasta la llegada del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska en una de sus primeras decisiones. Tal y como informó este periódico, Villarejo ya propuso usar su nombre en otra ocasión para presionar a un exjuez.

En su exposición, Villarejo llega a poner un ejemplo de los obstáculos que Olivera habría puesto a la investigación, siempre según su versión. “Por cierto, es importante, ayer la Fiscalía pidió por escrito la relación de los últimos regalos de Valencia, que hasta ahora no se lo habían dado porque José Luis (Olivera) lo había boicoteado ese tema, se lo habíamos dicho ya a Juan”, dice el comisario.

Villarejo añade que en esa relación de regalos “viene hasta una chaquetilla para Juan (Cotino)”. “Pone: ‘Juan Cotino, chaquetilla corta, 400 euros’. Me decía (Juan Cotino): te lo juro que no me la ha dado este hijoputa”, relató Villarejo entre carcajadas y las risas de Cospedal y su marido.

"'El Bigotes' repartía cocaína"

Villarejo está investigado en el marco del ‘caso Tándem’, razón por la que se encuentra en prisión desde el pasado mes de noviembre. Entre otras cosas, la Fiscalía le acusa de crear un “clan mafioso” en la Policía que infectó al Cuerpo haciendo valer sus contactos en la institución para sus actividades privadas con las que se lucraba. Hay varios policías investigados por colaborar con él, pero entre ellos no se encuentra ni Olivera ni Cotino.

En otro momento de la conversación, hablan del empresario condenado por el caso Gürtel Álvaro Pérez, ‘el Bigotes’, actualmente en prisión por estos hechos. López del Hierro le acusa: “El tío que en Pachá -la conocida discoteca de la calle Barceló- repartía cocaína, ‘el Bigotes’ la suministraba”.