Villacís pide a Sánchez que se tome "en serio" la labor de conformar gobierno

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha recomendado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que abandonde la "reunionitis" que lleva a cabo para obtener una "foto" y que se tome "en serio" la labor de conformar un gobierno en España, que es "lo que necesitan los españoles".

Desde el Museo de Historia de la capital, la vicealcaldesa ha indicado que "la reunionitis no es siempre la respuesta", y que "hay que reunirse cuando se tienen objetivos, ánimo de negociar, pero reunirse por reunirse no sirve de nada, puede dar una foto, pero no da un gobierno para España".

"Más que informar de que se reúne nos gustaría que hubiera resultados de esas reuniones. Nos damos cuenta de que no dan resultados", ha lamentado, para pedirle a continuación "más seriedad" y que "se dé cuenta del papel que está llamado a desempeñar porque así lo han decidido los españoles". Y es que, en opinión de Villacís, "parece que todo el mundo tiene la culpa de que no haya gobierno menos él".

"Espero que no haya elecciones"

Requerida sobre una posible repetición de elecciones si Sánchez no consigue pergeñar un gobierno, Begoña Villacís ha asegurado que espera que "no haya" comicios. En caso de haberlos, cree que los políticos enviarían el "mensaje nefasto de que no sirven".

Además, ha indicado que de producirse nuevas elecciones, Ciudadanos mejorará sus resultados "sin lugar a dudas". Ha apuntado que Sánchez no se ha puesto en contacto "para nada" con la formación naranja "y los únicos gestos ha sido cómo pacta en Navarra".