El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha suspendido, durante una hora, el pleno convocado este viernes después de un rifirrafe con el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, al que ha instado, sin éxito, a volver a colocar en la bancada del Govern aún no constituido un lazo amarillo que había retirado.

El lazo, con el que los soberanistas han querido recordar a los conseller nombrados por Torra que están en prisión o en el extranjero y que no han podido tomar posesión, ha sido retirado por Carrizosa al considerar que, al no haber Govern constituido, no podía representar a nadie.

Torrent le ha llamado al orden pidiendo que no convirtiera el hemiciclo en un "patio de escuela" y le ha exigido que restituyera el lazo, al menos provisionalmente, para poder continuar el pleno, pero, al no hacerle caso, el presidente del Parlament ha optado por suspender el pleno.